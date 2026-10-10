In migliaia alla Fiera per i tattoo 

C’è chi ha il corpo ricoperto, chi ne ha solo uno, magari piccolo e nascosto, e chi non ne ha proprio. «Vorrei farmi il primo tatuaggio», svela una ragazza. Tutti guardano incantati gli artisti all’opera e i loro disegni esposti negli oltre 130 stand allestiti alla Fiera. Anche quest’anno la Cagliari Tattoo Convention si conferma la festa del tatuaggio, capace di attrarre appassionati da tutta l’Isola e da tutta Italia. Nella tre giorni in programma in città – iniziata venerdì e che si concluderà oggi – gli organizzatori si aspettano di superare le 18mila presenze complessive.

Le presenze

«L’anno scorso avevamo osato offrire l’ingresso gratuito a 15mila partecipanti. Il riscontro è stato molto positivo, tanto che quest’anno abbiamo deciso di replicare», racconta Fema, nome in arte di Federico Marcia, uno degli organizzatori della Tattoo Convention. «Secondo noi, anche questa sarà una bella edizione», prosegue, «nel primo giorno abbiamo avuto un afflusso impressionante, potremo sforare i 18mila partecipanti».

Da tutto il mondo

L’occasione, dopo tutto, è imperdibile. All’interno della Fiera di viale Diaz sono stati allestiti 134 stand per tatuatori arrivati da tutta Italia e da tutto il mondo. Ci sono gli artisti di uno studio di Barcellona, c’è chi è arrivato dall’Olanda e chi dalla Finlandia. O da Napoli, come Fabio Gargiulo, tatuatore professionista da 25 anni, ormai habitué della Cagliari Tattoo Convention: «Per me è un evento speciale», spiega, «partecipo fin dalle prime edizioni e ho avuto la fortuna di vederla crescere. Per me tornare in Sardegna è sempre un onore e un piacere, in convention ritrovo artisti, amici e clienti che mi hanno accompagnato in questi anni. Amo questa terra, soprattutto per l’accoglienza». In tanti ne approfittano per prenotare una seduta con un particolare tatuatore, altri invece decidono sul momento con la cosiddetta formula “walk-in”, ovvero senza appuntamento, scegliendo uno dei disegni già pronti.

Gli stili

Oltre alle postazioni per farsi tatuare, non mancano i piercer e gli espositori vari per acquistare gioielli, orecchini, disegni, stampe e magliette. C’è perfino un angolo dedicato alla rimozione dei tatuaggi, magari anche per chi vorrebbe far spazio a quelli nuovi. Ce n’è per tutti i gusti, senza pregiudizi e per ogni stile: realistico, tradizionali, messicano, in bianco e nero o a colori, fino al cartoon e ai giapponesi anime-manga. Questi ultimi sono i più gettonati tra i giovani, che scelgono di tatuarsi personaggi di Dragon Ball, Naruto, Pokémon, One Piece o i più recenti Jujutsu Kaisen e Demon Slayer. La passione per il tatuaggio, però, non conosce età. Basta dare uno sguardo ai presenti alla Fiera, sia tra chi osserva e soprattutto tra chi si sta facendo disegnare la pelle. E per gli artisti, a fine giornata, ci sono anche i premi per i migliori lavori realizzati.

Il gran finale

Tra i punti forti della convention cagliaritana ci sono anche gli spettacoli musicali dal vivo: «Siamo tra i pochi in Italia a offrire, oltre ad un ottimo livello artistico dei tatuatori, anche un livello di produzione importante», evidenzia Fema. Oggi è attesa per il gran finale con l’esibizione di Fishball che alla Fiera chiuderà la sedicesima edizione dell’evento.

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