In migliaia alla corte di Re Giorgio 

Dopo due anni di stop, Lu Carrasciali Timpiesu ritorna ai grandi numeri. Ieri, per la seconda sfilata dell’edizione 2023, Re Giorgio è stato applaudito e sbeffeggiato da oltre ventimila persone arrivate da tutta l’Isola. ll matrimonio tra il sovrano e la fidanzata, Mannena, è stato da record. Una giornata mite e baciata dal sole, ha attirato a Tempio il pubblico delle grandi occasioni, già dalla prima mattina. In realtà, molti hanno preferito arrivare sabato per trascorrere il fine settimana a Tempio, con un ottimo riscontro per alberghi e ristoranti della cittadina gallurese e dei dintorni. Ieri il corso mascherato è stato al gran completo, con tutti i carri in concorso (che, per la prima volta, saranno giudicati e premiati da una giuria esterna) e tanti gruppi estemporanei. La sfilata è stata aperta da Re Giorgio e la sua corte coloratissima, seguiti da Mannena. In testa anche la banda musicale di Tempio e i primi gruppi estemporanei.

Satira spenta?

Il sindaco di Tempio, Gianni Addis, risponde così alle critiche sulla carica satirica “bassa” di Lu Carrasciali: «Non sono d’accordo, i temi allegorici e la satira pungente ci sono. Ad esempio, mi ha colpito molto la scelta di un gruppo estemporaneo, con molti bambini, che ha preso in giro le nostre abitudini nell’uso di social network e cellulari. Anche la politica è stata presa di mira, ascoltate bene le canzoni. Io sono estremamente soddisfatto di questa domenica di festa, dopo due anni di emergenza pandemica. Migliaia di persone sono arrivate a Tempio, festose ed educate. È stata una giornata meravigliosa, per tutti». In serata, dopo la fine della sfilata, la festa si è spostata nei locali del centro storico ed è andata avanti per tutta la notte. Tutto esaurito anche al Parco Tenda, sabato sera la grande discoteca di Lu Carrasciali, è stata presa d’assalto. Il Parco Tenda è il luogo utiizzato come hub per le vaccinazioni Covid, nei momenti drammatici della pandemia.

Il gran finale

Oggi in programma c’è la grande sfilata di tutte le scuole di Tempio, con inizio alle 15. Domani gran finale di martedì grasso, Re Giorgio subirà il processo e l’inevitabile condanna, seguiti dallo spettacolo di fuochi artificiali. Diretta su Videolina (digitale terrestre e satellite) a partire dalle 15.