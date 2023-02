In migliaia al rogo di Cancioffali 

Partono circa in cinquecento, da piazza Giovanni, ma per strada si moltiplicano. La marcia dei mille riaccende e conquista la città. Dopo due anni di silenzio causa Covid, il Carnevale riparte alla grande.

«È una meraviglia, ci mancava», commenta Mario Loi, 45 anni, travestito da coniglio rosa, con famiglia - di conigli - al seguito. Il rullo incessante dei tamburi detta il passo del corteo: via Dante, via Paoli, via Alghero, via Garibaldi e dritti sino a via Santa Margherita per il consueto rogo di Cancioffali, che finisce al rogo, come da tradizione, intorno alle 20,15.

Tradizione e modernità

Ci sono le maschere della tradizione a guidare il serpentone colorato e rumoroso che si muove a passo lento tra le strade del centro. I diavoli con i forconi, le vedove senza pace, i garzoni, le panettiere pettegole e i pagliacci. Basterebbero loro per fare un salto nel passato. Ma poi ecco il gruppo dei Flinstones, con abito arancione maculato, e si va ancora più indietro. A riportare al presente ci pensa Davide Loi, 37 anni, di Quartu, vestito da Super Mario: «Ci mancava il Carnevale, dopo tanto silenzio è emozionante risentire i tamburi e vedere i bambini felici».

Silvia Tola tiene in braccio il piccolo Francesco: «Sono una tartaruga ninjia, senza guscio», spiega orgoglioso mentre immerge le mani nella busta di coriandoli. I supereroi vanno per la maggiore tra i più piccoli: Batman e Spiderman sono i protagonisti indiscussi. Tre arzille ragazzine che insieme arrivano a 254 anni, attendono il passaggio del corteo in piazza San Benedetto: «Non ci sono i carri di un tempo ma è bellissimo anche così», commentano Anna, Franca e Rita Puddu, tre sorelle che ricordano i tempi della Gioc ma si gustano il presente.