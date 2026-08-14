In migliaia a Museddu con le maschere sarde per il Carnevale estivo 

Il Carnevale ha acceso l’estate di Cardedu. La rassegna ha portato sul lungomare di Museddu costumi, tradizioni e colori di alcuni tra i più celebri carnevali regionali. Dalle 22 all’alba di ieri, sulla strada che incornicia la spiaggia abbracciata da lussuoso resort e attività commerciali, il palcoscenico del “Carnevale estivo cardedese”, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, dell’Unione dei Comuni e della Regione. Tra due ali di folla hanno sfilato Is Bois, Is Domadoris e su Fui Janna Morti di Escalaplano, Su Maimoni e Is Ingestusu di Tertenia, Su Sennoreddu e S’Iscusorzu di Teti, Sos Traigolzos di Sindia, Sos Urthos e Buttudos di Fonni e Janas e Amaymonaus di Ilbono.

Le maschere tradizionali hanno stregato i turisti, accorsi in migliaia insieme ai residenti per assistere a un evento entrato di diritto tra quelli più attesi del calendario estivo ogliastrino. Ad allietare la manifestazione Su cunzertu antigu, con i mercatini, lo stand Coldiretti, gli street food e hobbisti a fare da cornice a un lungomare esaurito in ogni angolo. Un numero così elevato di visitatori non ce l’aspettavamo neanche noi. Le presenze sono andate ben al di là delle più rosee aspettative», ha commentato il sindaco di Cardedu, Marcello Vacca. «Tutto si è svolto per il meglio e in totale sicurezza: per noi è stato un secco otto». Gran finale con lo spettacolo pirotecnico salutato da applausi scroscianti. (ro. se.)

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