In mezzo Sulemana chiede spazio 

Si avvicina la sfida con l’Atalanta e Ranieri inizia a valutare le scelte per il Cagliari che, domenica, dovrà cercare di conquistare punti pesantissimi in chiave salvezza. Sempre out Petagna, Pavoletti e Mancosu, per il resto il tecnico ha a disposizione tutto l’organico. Difficile toccare il 4-4-1 (o 4-2-3-1) delle ultime settimane, ma Sir Claudio potrebbe decidere di cambiare qualche interprete, dopo quanto visto nella gara col Verona.

In rampa di lancio

Probabile che Ranieri opti per il solo Lapadula in avanti col sostegno di Gaetano, ormai pienamente recuperato. I ballottaggi riguardano soprattutto il centrocampo, dove Sulemana e Prati spingono per ritrovare una maglia da titolare. In particolare il ghanese, che contro l’Hellas è stato decisivo realizzando la rete del pareggio. A rischio, quindi, Makoumbou e Deiola, apparsi non al top della condizione. In difesa, invece, restano intoccabili Mina e l’ex atalantino Dossena, così come sugli esterni sembrano confermati Zappa e Augello nella linea a quattro della retroguardia e Nandez e Luvumbo più avanti. Oggi nuovo allenamento e domani la rifinitura. Novità, infine, per la conferenza di Ranieri, col tecnico che parlerà domani, alla vigilia della gara. (al.m.)

