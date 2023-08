In mezzo e davanti i dubbi di Ranieri 

Un occhio al mercato, l'altro ben fisso sul campo. Ranieri e il suo staff sentono avvicinarsi l'esordio di Torino e torchiano il Cagliari, che ieri ha lavorato ad Asseminello con una doppia seduta, tra campo e palestra, con esercitazioni tattiche, partitelle e lavoro sulla forza. E nel pomeriggio ecco comparire anche il volto giovane di Prati. Per lui un allenamento differenziato, per valutare le condizioni di un giocatore che, con la Spal, ha fatto sì tutta la preparazione, saltando però le amichevoli giocate dalla squadra di Di Carlo. E dopo il primo assaggio di ieri, oggi Prati si allenerà regolarmente in gruppo, con la speranza di convincere Ranieri a convocarlo per la trasferta in casa granata.

Marce forzate

La doppia seduta di ieri ha eliminato le ultime scorie della sfida di Coppa Italia e ha riattivato i muscoli dopo tre giorni di riposo. Tutti presenti, con le solite assenze di Mancosu, Lapadula e Rog. In differenziato ancora Desogus e Pereiro, che salteranno la prima e aspettano di conoscere il loro futuro sul mercato. Oggi nuovo allenamento al mattino, con Ranieri che inizia a studiare la formazione da opporre al Toro di Juric. Attenzione soprattutto a centrocampo e attacco, i reparti in cui il tecnico dovrà sciogliere i dubbi più grossi, mentre in difesa sembra scontata la conferma, davanti a Radunovic, della linea a quattro composta da Zappa, Dossena, Obert e Augello. (al.m.)

