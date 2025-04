In mezzo ai rovi spunta una villa 

Tomaso Contu torna a Villacidro nel 2019 quando ha cinquant’anni, quasi quarant'anni di carriera militare alle spalle e l'idea di cercare un terreno da curare dopo la pensione. Fra i vari annunci di vendita, si fa affascinare da un terreno di circa tre ettari, fra la via Garibaldi e via Brabetza. «Sapevo – racconta Contu – che quel terreno aveva una storia lunga, in quanto secolo dopo secolo era appartenuto prima ai frati mercedari, poi a importanti famiglie fra cui i Dessì-Fulgheri, parenti dello scrittore, gli Alagna di Cagliari e i Serra-Santoni, dai cui eredi ho acquistato il terreno».

Il tesoro

Non aveva idea che sotto i rovi e l'erba infestante che ricopriva la tanca, ci fosse un tesoro che il militare ha fatto riaffiorare con un duro lavoro manuale: «Con un decespugliatore professionale, nessun escavatorista si è fidato di lavorare un terreno sconnesso con una fitta vegetazione. Ho impiegato tre anni a riportare il giardino al suo antico splendore». Passato l'ampio cancello della proprietà, dopo un breve viale circondato da imponenti alberi di carrubo e acacia svetta la villetta, costruita fra fine Ottocento e inizi Novecento dalla famiglia Alagna. «Quando sono arrivato – specifica Contu - era un rudere. Senza il tetto, restava qualche piccola traccia dell'antica struttura e del portico». Qui entra in gioco il fratello maggiore di Tomaso, Martino, insegnante e storico di professione: «Abbiamo unito l'ignoranza e l'intelletto. Io mi sono occupato del lavoro manuale, mio fratello della ricerca storica», scherza Tomaso nello spiegare come la collaborazione abbia infine portato alla rinascita del Parco Lacuneddas, con una imponente ristrutturazione – realizzata anche grazie a fondi dedicati Pnrr – che comprende, oltre alla casa Alagna e ai suoi portici in stile Liberty, tre antichi pozzi, cisterne, un sistema di irrigazione in pietra e il percorso attraverso un bosco rigoglioso, a pochi passi dal centro abitato del paese. Il parco Lacuneddas con i suoi percorsi naturalistici “giallo, verde e rosso”, la via dell'acqua con i tre pozzi “dell'Amore, dei Sospiri e dei Pensieri” e la “Fonte degli Artisti”, come li ha voluti chiamare Tomaso e come indicano i cartelli in legno dipinti dall'artista villacidrese Mario Mocci, verranno presentati al pubblico giovedì 10 aprile alle 17.

L’inaugurazione

Durante inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità, verrà presentato anche un libro dedicato al parco scritto a quattro mani da Martino Contu e dall'ex presidente regionale di Confagricoltura, Luca Maria Sanna.Grazie alle ricerche di Martino, i fratelli Contu scoprono che il giardino era già stato dichiarato «di notevole interesse pubblico» dal ministero della Pubblica istruzione nel 1963, e più recentemente dalla Regione come specificato nel Piano paesaggistico 2013. Inoltre, ci sono testimonianze che legano lo scrittore Giuseppe Dessì al giardino: nel romanzo “Paese d'ombre”, è proprio nelle acque del parco Lacuneddas che si abbevera Zurito, il cavallo dell'avvocato don Francesco Fulgheri. Il giardino ha avuto un ruolo importante anche nella tradizione religiosa, dato che la processione di San Sisinnio passava in antichità dalla proprietà. Un luogo di valore storico e naturalistico, caratterizzato da due microclimi differenti: agrumeto e mandorleto nel lato nord e un bosco al sud, che accoglie specie animali e vegetali di interesse. «Il lato sud è esposto a nord e viceversa, per questo il giardino è stato ideato dagli antichi proprietari in questa maniera», spiega Tomaso Contu.

Monumenti Aperti

Oltre alla inaugurazione di giovedì prossimo, il parco Lacuneddas sarà una delle attrazioni visitabili per la giornata di Monumenti Aperti a Villacidro: «Siamo felici di presentare ai villacidresi e ai turisti questo gioiello ricco di storia», conferma l'assessore alla Cultura Christian Balloi.

