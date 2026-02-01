VaiOnline
Tortolì.
In mezzo ai libri, nel nome di Annalaura 

Annalaura Pilia era una bambina con il sole in fronte. Era gioiosa, amava la lettura, il ballo sardo e lo sport. Faceva la chierichetta nella chiesa di Sant’Andrea e desiderava adottare un cagnolino. Non le interessava la razza, per lei era importante prendersi cura di un amico a quattro zampe. La sua luce terrena si è spenta nel pomeriggio dell’8 agosto 2024, durante un allenamento sulla sua barchetta da vela nelle acque del porto di Arbatax. Annalaura aveva appena 10 anni.

Era così speciale che l’Istituto comprensivo numero 1 di Tortolì, che lei aveva frequentato fino alla quarta elementare, le ha voluto dedicare la biblioteca. Qui, ieri mattina, la dirigente Santina Castrogiovanni, insieme a collaboratori e genitori, ha tagliato il nastro dello spazio lettura. Alla cerimonia, accompagnata dal tocco solenne del violino di Alessandro Garosi, hanno preso parte anche gli amministratori comunali, una delegazione della famiglia, con in testa il papà Bruno, i fratelli Gianluca, Renato e Massimo e lo zio Tonino Piu. C’erano anche i compagni che con Annalaura hanno condiviso gli anni della scuola. «È bello pensare che la sua biblioteca possa accompagnare altri bambini ad amare i libri come li amava lei», sono state le parole pronunciate da un suo compagno, Michele. (ro. se.)

