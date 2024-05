In mensa il menu senza glutine 

“Tutti a tavola, tutti insieme! Le giornate del menù senza glutine” dell’associazione italiana celiachia (Aic) è il progetto a cui il Comune di Cagliari, assessorato alla pubblica istruzione, ha aderito per educare alla diversità alimentare. Ieri nei 50 plessi scolastici cittadini sono stati erogati 3.750 pasti senza glutine. Il menù comprendeva: risotto alla zucca, sformato di verdure, gallette di riso, frutta. L’iniziativa vuole diffondere la conoscenza della celiachia, una malattia cronica autoimmune, e della dieta senza glutine.

«L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata sia dai docenti che dai bambini», assicura Alessandra Cocco, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Giovanni Lilliu”. «È stata un’occasione per informare, accrescere la consapevolezza e sensibilizzare su questa malattia e sulla dieta senza glutine. Molte bambini e molti bambini non sapevano cosa fosse, altri non erano correttamente informati. Abbiamo scoperto alcuni dei falsi miti e delle fake news sul tema. In mensa sono stati entusiasti del menù, in particolare delle gallette di riso che hanno richiesto anche per i prossimi giorni».La Settimana della Celiachia (11-19 maggio 2024) è giunta alla decima edizione, è stata ideata dell'Aic, che dal 1979 assiste i celiaci e le loro famiglie, tutelandone i diritti.«Un appuntamento molto importante, accolto con grande entusiasmo nelle nostre scuole, che ci aiuta a diffondere una maggiore conoscenza della patologia e soprattutto aumenta la consapevolezza favorendo l’inclusione in ambito scolastico e non solo», dicono dagli uffici dell’assessorato alla pubblica istruzione.

Secondo i dati del 2022 della Relazione annuale presentata dal ministero della Salute al Parlamento, quasi 252mila italiani soffrono di celiachia, ma si stima che siano almeno 350mila le persone celiache che ancora non sanno di esserlo. In Sardegna ancora manca un’anagrafe digitale completa su tutto il territorio dei pazienti affetti da celiachia, ma secondo i dati dell’associazione le persone che ne soffrono sono circa 7-8 mila.

«Purtroppo si conosce ancora poco, molte persone non la sanno trattare. Si tratta anche di una malattia sociale perché condiziona il nostro quotidiano», spiega Giulia Scanu, referente per la Sardegna dell’Aic. «Con questa iniziativa si vuole far capire che è possibile integrare anche le persone celiache nelle situazioni conviviali. Per un giorno tutti i bambini e le bambine mangiano lo stesso cibo senza sentirsi diversi dagli altri: è un impatto molto importante non solo per il celiaco, ma anche per gli altri, perché capiscono che alla fine è una situazione gestibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA