In mensa col pranzo da casa La scuola: «Tutelato l’alunno» 

«La scuola si è subito attivata per andare incontro all’esigenza della famiglia del bambino, coinvolgendo tutte le parti interessate». A precisarlo è la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 5, Aurelia Orrù, dopo il caso di autorefezione a scuola richiesto dai genitori di un alunno.

Il primo caso in città, che dopo l’istanza di una mamma ha portato all’adozione di un regolamento studiato dai vertici della scuola. Da poco più di un mese il bambino può portare il pasto da casa e consumarlo insieme agi altri alunni, senza usufruire del servizio mensa. «Una novità qui a Quartu, ma si tratta di una realtà che esiste da anni in altre parti d’Italia», spiega la dirigente scolastica che aggiunge: «la famiglia ha presentato richiesta formale ad agosto e da lì abbiamo iniziato a lavorarci, con la massima discrezione, e aprendo un tavolo che ha coinvolto genitori, Comune e Asl. Una normale proceduta di gestione che viene attivata quando un genitore segnala una nuova esigenza o un bisogno particolare».

Un percorso che ha portato alla definizione di un regolamento che potrà servire in futuro in caso di ulteriori richieste. «Percorso che non ha e non deve avere un colore politico», sottolinea la dirigente Orrù, «si tratta di un bisogno particolare segnalato da una famiglia a cui siamo andati incontro. La scuola», conclude la preside, «fa tutto quello che può per garantire i diritti di tutti, promuovendo un confronto condiviso, sia che si tratti di mensa o altre esigenze».

RIPRODUZIONE RISERVATA