«In memoria di quattro angeli» 

Occhi lucidi e sguardo rivolto verso il cielo. Perché a un anno dalla tragedia che ha colpito tutta l’Isola, il pensiero è sempre per loro, quei quattro angeli diventati i figli, fratelli e sorelle, nipoti, di tutti. Najibe Zaher, Giorgia Banchero, Simone Picci e Alessandro Sanna, i giovani che hanno perso la vita all’alba del 10 settembre del 2023 in un incidente in viale Marconi a Cagliari.

Dolore e ricordo

«Un dolore atroce che non passerà mai, stiamo cercando di essere forti per nostra figlia», le parole di papà Omar Zaher e mamma Merita Agus, genitori di Najibe, pronunciate ieri durante il primo memorial organizzato a Selargius, un torneo di calcio ospitato nel centro sportivo di via don Bosco. Con due testimonial d’eccezione: i rossoblù Simone Scuffet e Gabriele Zappa che - tra selfie e autografi - hanno ricordato i quattro giovani scomparsi e sensibilizzato i presenti sulla sicurezza stradale.

Il memorial

Un torneo simbolico con centocinquanta partecipanti, dove il risultato finale però non conta. Davanti a un pubblico che ha assistito alla sfida di calcio indossando le magliette bianche che ritraggono il sorriso della giovane selargina. «Najibe era la nostra unica figlia», ripete in lacrime papà Omar, storico consigliere comunale a Selargius. «Finché avrò respiro continuerò a lottare perché tragedie simili non succedano più. Così come continuerò a sensibilizzare, nelle scuole e ovunque sia possibile, sul tema della sicurezza stradale».

Madri in lutto

Ieri mattina era stata la moglie, Merita Agus, a ricordare la figlia con un toccante messaggio: «Un anno fa sei volata in cielo, lasciando mamma e papà in un dolore terribile e immenso, indescrivibile», le sue parole in un post su Facebook. «Insieme a te anche la nostra vita con tutti i nostri sogni si è frantumata. Tutti i tuoi progetti di vita, laurea, lavoro, matrimonio e i nipotini che avresti voluto darci. È tutto finito quel terribile giorno, ma stiamo cercando di essere forti come volevi. Hai lasciato una immensa scia d'amore in tutti e di questo ne andiamo fieri. Tu vivi in noi, ti ameremo per sempre». Lo stesso ha fatto Giuseppina Russo, la mamma di Alessandro Sanna: «Sei stato un dono meraviglioso, un abbraccio immenso, una gioia per chiunque ti abbia conosciuto. Sei e sarai un amore grande e infinito, continua a proteggermi. Ho bisogno di te. Mi manchi».

Al fianco della famiglia Zaher ci sono sempre gli amici più stretti di Najibe. «Era un’amica leale, solare e sincera, manca come l’aria», dice Alessandro Serra, in prima linea nell’organizzazione del memorial.

I giocatori del Cagliari

Prima del fischio d’inizio l’appello dei rossoblù rivolto ai giovani. «Prestate attenzione alla guida, evitate le distrazioni, e rispettate le regole della strada», le parole del portiere Scuffet. «Non usate il cellulare alla guida e non superate i limiti di velocità», aggiunge il difensore del Cagliari Zappa, «siate responsabili perché solo così potete salvare delle vite, la vostra e quelle degli altri». Appello condiviso dal dirigente della Polizia stradale di Cagliari, Giovanni Corrado Marziano: «celebriamo il ricordo di Najibe e di questi due genitori meravigliosi che hanno fatto di un tragico evento un momento per diventare parte attiva in quella che è anche la nostra missione: sensibilizzare sulla sicurezza stradale, prevenire tragedie ed evitare altre vittime».

Il messaggio

Presenti anche il presidente dell’Automobile club Cagliari Antonello Fiori - che ha messo a disposizione un simulatore di guida durante il torneo - e diversi rappresentanti del Comune, insieme al sindaco Gigi Concu: «Giovani, guidate con prudenza, la vita è una», il suo appello. Lo stesso impegno riportato nelle magliette con il viso di Najibe: «In memoria di chi ci ha lasciato troppo presto, promettiamo di proteggere la vita con responsabilità e consapevolezza».

