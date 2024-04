In memoria di Matteotti e del partigiano Cossu 

Doppia iniziativa della sempre attiva Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari che oggi e sabato propone due importanti appuntamenti: uno in città in commemorazione di Giacomo Matteotti, l’altro a Romagnese, in provincia Pavia, nel ricordo del partigiano sardo Fausto Cossu. Ma andiamo con ordine.

Cinema Greenwich

Stasera, alle 18, al Cinema Greenwich di via Sassari 67 di Cagliari, sarà proiettato (con ingresso libero) “Il delitto Matteotti” (1973). Quest'anno corre il centenario della morte di Giacomo Matteotti, assassinato dai fascisti. La Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari insieme con il Cinema Greenwich D'essai e con la Fondazione Berlinguer hanno deciso di riproporre un grande film di Vancini interamente dedicato all’omicidio del parlamentare socialista, anticipando altre iniziative dedicate a Matteotti che si svolgeranno nelle prossime settimane, anche per segnare il 25 aprile, questo 25 aprile, con l'esempio di un politico e intellettuale che davanti alla violenza e ai crimini dei fascisti non ha arretrato e ha alzato la voce contro il loro disprezzo per la democrazia.

Sala Ex Cinema

L’altro momento è per sabato, alle 17, alla Sala Ex Cinema di Romagnese, in provincia di Pavia, dove sarà proiettato un filmato inedito di partigiani, girato a Romagnese tra il ’44 e il ’45, in cui compare il partigiano sardo Fausto Cossu, che fu comandante della 1ª divisione Piacenza delle Brigate Giustizia e Libertà e liberò Piacenza il 28 aprile 1945. Questo filmato, custodito dall’Archivio Superottimisti di Torino, è stato condiviso con la Cineteca Sarda della Società Umanitaria di Cagliari all’interno di un progetto di valorizzazione delle pellicole amatoriali in formato ridotto, ed è stato oggetto di ricerca storica da parte della Cineteca Sarda al fine di ricostruire i luoghi in cui fu girato, le persone che vi compaiono e il contesto storico locale in cui avvennero i fatti ripresi. A distanza di un anno dall’inizio della ricerca il filmato torna finalmente a casa, nel luogo che è stato riconosciuto come quello in cui avvennero le riprese: Romagnese. Tra i partigiani ripresi, oltre a Fausto Cossu, è stato individuato Giovanni Antoninetti, comandante della 6ª Brigata Giustizia e Libertà e don Giuseppe Pollarolo, sacerdote e cineamatore, autore – verosimilmente – delle riprese.

