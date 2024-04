«In Medio Oriente non cedere alla logica della rivendicazione» 

Città del Vaticano. La situazione in Medio Oriente, con i rischi di escalation e di allargamento del conflitto, angoscia sempre più Papa Francesco, che anche ieri ha lanciato un nuovo appello di pace, implorando le parti in causa ad abbandonare la spirale delle reciproche ritorsioni e invocando ancora il ricorso alle «vie del dialogo e della diplomazia».

«Continuo a seguire con preoccupazione e anche con dolore la situazione in Medio Oriente - ha detto il Pontefice alla recita del Regina Coeli in Piazza San Pietro - rinnovo l'appello a non cedere alla logica della rivendicazione e della guerra; prevalgano invece le vie del dialogo e della diplomazia, che può fare tanto».

«Prego ogni giorno per la pace in Palestina e in Israele e spero che quei due popoli possano presto smettere di soffrire», ha aggiunto. «E non dimentichiamo la martoriata Ucraina, che soffre tanto per la guerra».

Intanto la posizione della Santa Sede, anche in relazione alle crescenti tensioni tra Israele e Iran, è stata ulteriormente precisata dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Grande resta infatti la preoccupazione, ma Parolin tira un sospiro di sollievo nel vedere che, almeno finora, dopo i reciproci attacchi fra Tel Aviv e Teheran non si è giunti all'escalation del conflitto che era il timore di molti. «Mi pare che finora le cose, nel male, sono andate abbastanza bene, nel senso che non c'è stato quello che si temeva e che entrambe le parti cerchino di non provocare in maniera tale da far ampliare il conflitto», ha osservato Parolin.Mentre, in riferimento alla posizione degli Stati Uniti che avevano ribadito il sostegno a Israele ma non a un contrattacco all'Iran, il cardinale dice: «Si deve evitare tutto quello che può portare a una escalation e soprattutto fare sì che la situazione sfugga di mano, che nessuno più sappia controllare».

