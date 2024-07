«In maschera con i musicisti per il Carnevale estivo» 

E’ iniziato il conto alla rovescia per il carnevale estivo 2024, uno degli appuntamenti più attesi dai bosani ma soprattutto dai tanti turisti che affollano le località balneari di Bosa e della Planargia. La goliardica manifestazione si terrà il 9 agosto ed è promossa come di consueto dai componenti dell’associazione Karrasegare 'Osinku presieduta da Annamaria Obinu, che alla pari del carnevale invernale non lasciano nulla di intentato per far divertire tutti. Presentando l’iniziativa gli organizzatori invitano le persone a unirsi alla banda musicale per la sfilata in maschera, occasione speciale per stare insieme e far festa. Cosa serve per partecipare? «Indossare un camice bianco – consigliano dall’associazione- dipingersi il viso di bianco o rosso e completare il look con un cappello o una parrucca».

Questo costume, nato negli anni '80, è un modo per sentirsi parte di un'esperienza collettiva che arricchisce e rende più accogliente e ospitale la città anche in estate. «Bisogna portare un qualsiasi strumento che faccia rumore – sottolineano i promotori- perché con la musica e tanta allegria, si vuole dimostrare come ogni gesto di partecipazione contribuisce a rendere la comunità ancora più unita e vivace». Il ritrovo è fissato in piazza Carmine dalle 21.30 per la proiezione del video del Carrasegare 'Osincu e una serata di musica con i dj fino a notte fonda. ( s. c. )

