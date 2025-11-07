VaiOnline
Progetto.
08 novembre 2025 alle 00:29

In Marmilla giovani da tutta Europa 

Per una settimana 35 giovani provenienti da diversi Paesi europei vivranno un’esperienza a contatto con le comunità di Masullas , Morgongiori , Pompu , Siris , Gonnostramatza , Mogoro , Laconi e Genoni . Fino a domani i ragazzi avranno l'opportunità di scoprire storie, tradizioni e mestieri che raccontano l’anima più autentica della Sardegna.

Il progetto

“Trame d’identità – The rural way” è il nome del progetto di scambio giovanile che mette al centro il dialogo tra culture, la scoperta dei territori rurali e la valorizzazione delle identità locali. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Studenti per la città”, con il sostegno della Regione e realizzata con “Tdm 2000 Estonia”, Fondazione Parte Montis e Comune di Masullas. L’idea è nata per promuovere un turismo esperienziale e sostenibile, unendo laboratori di artigianato e gastronomia, trekking, incontri interculturali e momenti di partecipazione che intrecciano identità, memoria e innovazione.

Gli organizzatori

«Sarà un’occasione preziosa – spiega Antonio Martis, vicepresidente dell’associazione “Studenti per la Città” e coordinatore del progetto - per far conoscere territori splendidi e ricchi di cultura, ma anche per affrontare temi importanti come i diritti umani attraverso attività esperienziali rivolte a giovani provenienti da tutta Europa. Crediamo fortemente nella costruzione di legami che possano offrire anche ai giovani della Marmilla la possibilità di fare rete con altri giovani europei».

La Fondazione

A Masullas le attività si svolgono tra GeoMuseo MonteArci, giardino botanico e gli spazi della Fondazione Parte Montis. Tra le attività previste la “cena tradizionale” a Mogoro, la visita della “Casa del pane” di Pompu, alla fattoria Cuscusa di Gonnostramatza, al parco Aymerich di Laconi e al museo di Genoni. «Siamo orgogliosi di essere partner di un progetto così ricco di significato – dichiara Ennio Vacca, presidente della Fondazione Parte Montis – “Trame d’identità” dimostra che anche nei piccoli paesi possono nascere esperienze internazionali capaci di unire giovani, comunità e territori. Far conoscere la nostra storia, la natura e le tradizioni è il modo più autentico per costruire nuove forme di appartenenza».

