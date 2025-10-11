In mare per dire no all’invasione eolica 

In mare per gridare a gran voce il no del Sulcis Iglesiente alla speculazione eolica che rischia di deturpare l’ambiente marino su cui si affacciano le coste del Sulcis Iglesiente. La protesta è ripartita alcune sere fa da Carloforte: decine e decine di cittadini sono decise a far sentire la propria voce prima che nelle stanze dei ministeri romani si esprima definitivamente un parere al progetto della Ichnusa Wind Power Srl. Ieri la prima protesta è entrata nel vivo prima a Carloforte con un flash mob e poi in alto mare con una piccola “flottilla” partita per testare il campo in vista di una grande manifestazione in mare prevista per la prossima settimana.

«Siamo cittadini preoccupati per le sorti della nostra terra e del nostro mare – ha detto ieri Susanna Lavazza, attivissima componente del comitato carolino “No speculazione energetica Carloforte” – fa a tutti grande paura quel piano eolico che si vorrebbe realizzare a meno di 40 chilometri da queste coste, con 42 immense pale eoliche flottanti di quasi 350 metri sul livello dell’acqua su un fondale di circa 800 metri. Si tratterebbe di un eco-mostro vasto decine di chilometri, una seconda isola davanti alla nostra meravigliosa terra. Un incubo che non vogliamo vivere, per questo siamo qui oggi a manifestare».

Prima l’appuntamento in paese per un flash mob davanti al teatro Cavallera: «Non un luogo scelto a caso – spiega Lavazza – come è stato ricordato durante l’incontro dibattito alcune sere fa, Giuseppe Cavallera, storico sindaco di Carloforte, è una figura che per noi è di grande ispirazione». Fu Cavallera a guidare alcune delle più importanti proteste sulcitane all’inizio del Novecento: organizzatore di leghe cooperative e del partito socialista nell’Iglesiente, nel febbraio del 1897 indisse il primo congresso regionale socialista sardo e poi le leghe dei Battellieri; fu attivo tra i minatori del bacino minerario del Sulcis iglesiente-Guspinese ed ebbe un ruolo determinante nell’organizzazione delle leghe dei minatori: «Vogliamo essere degni eredi di questo grande combattente – è stato detto da più persone durante l’incontro con il giornalista Mauro Pili – non possiamo piegarci ai voleri degli speculatori».

Dopo il flash mob i manifestanti sono saliti a bordo delle barche di diversi pescatori e diportisti: «Non abbiamo avuto il permesso di manifestare all’interno dell’area portuale – spiega ancora Susanna Lavazza – così abbiamo navigato davanti alle coste che, se il progetto eolico andasse a buon fine, dovrebbero affacciarsi sull’ecomostro. La prossima settimana, invece, quando si uniranno a noi i diportisti e i pescatori di numerosi centri del territorio, andremo sino alle acque in cui dovrebbe aver sede il parco eolico.

