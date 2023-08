In mare l’acqua di Fukushima 

Tokyo. Si acuisce lo scontro tra Cina e Giappone dopo l'avvio delle operazioni di rilascio in mare dell'acqua contaminata della centrale nucleare di Fukushima deciso da Tokyo, una mossa che Pechino contesta apertamente e che aumenta le tensioni tra i due Paesi vicini.

La procedura, annunciata a inizio settimana, ha preso il via nel primo pomeriggio di ieri. Si stima che il processo durerà circa 30 anni, lo stesso arco di tempo necessario allo smantellamento dell'impianto seriamente compromesso dallo tsunami del 2011. «Il governo si assumerà la piena responsabilità, anche se ci vorranno decenni», aveva promesso il premier Fumio Kishida prima dell'inizio dei lavori.

L'acqua contenuta in più di 1.000 cisterne è servita a raffreddare il combustibile nucleare fuso all'interno dei reattori ed è stata trattata attraverso un sistema avanzato di filtraggio in grado di rimuovere la maggior parte dei radionuclidi, ma non il trizio. In luglio l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) aveva concluso che il piano di scarico è conforme agli standard globali di sicurezza e avrà un impatto «trascurabile» su persone e ambiente, spingendo Tokyo a procedere con il piano di smaltimento deciso nel 2021.

Ancor prima dell'inizio delle operazioni, il gestore dell'impianto, la Tokyo Electric (Tepco), aveva annunciato di aver misurato la massima concentrazione di trizio nell'acqua diluita a 63 becquerel per litro, molto al di sotto del limite di 1.500 becquerel. Un esame analogo con riscontri incoraggianti era stato condotto dall'Agenzia giapponese per l'energia atomica.

Buoni propositi che non hanno impressionato la Cina: la reazione immediata di Pechino è stata la sospensione di tutte le importazioni di prodotti ittici dal Giappone, dopo aver definito il rilascio dell'acqua «un atto estremamente egoista e irresponsabile». Analoga la risposta di Hong Kong che ha deciso di imporre restrizioni sulle importazioni di prodotti ittici da 10 prefetture giapponesi, tra cui Fukushima e Tokyo.

«La Cina deve revocare il divieto di importazione di tutti i prodotti ittici giapponesi», ha tuonato Kishida davanti ai media locali. «Continueremo ad esortare fermamente il governo cinese a consultare esperti che discutano dell'impatto del rilascio nell'oceano dell'acqua trattata basandosi su prove scientifiche».

