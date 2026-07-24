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Bosa, Narbolia.
25 luglio 2026 alle 00:41

In mare due tragedie in poche ore 

Un avvocato deceduto a Is Arenas, a Cumpoltitu un turista tedesco 

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Una giornata da bollino nero nelle spiagge dell’Oristanese. Due tragedie nel giro di poche ore si sono verificate A Is Arenas, territorio di Narbolia, e a Cumpoltitu, a pochi chilometri da Bosa. Nel primo caso è deceduto un avvocato oristanese, nel secondo invece un turista tedesco.

Narbolia

La tragedia a Is Arenas è avvenuta poco dopo le 16 di ieri. Silvio Sanna, con studio legale a Oristano, stava facendo un bagno nello specchio d’acqua davanti al campeggio Nurapolis quando è stato colto da un malore improvviso.

Alcuni bagnanti si sono accorti subito del pericolo, qualcuno l’ha caricato su una canoa per tirarlo fuori dal mare e prestargli i primi soccorsi. Nel frattempo è scattato l’allarme con la chiamata al 118 e nel giro di qualche minuto a Is Arenas è arrivata un’ambulanza: i sanitari hanno continuato le operazioni di salvataggio del 63enne chiedendo nello stesso tempo anche l’intervento dell’elisoccorso.

Una chiamata che però non è servita purtroppo visto che Silvio Sanna ha cessato di vivere pochi minuti dopo.Molto noto, in provincia, Silvio Sanna aveva lo studio legale in pieno centro a Oristano e nel corso degli anni ha seguito diverse e importanti vicende giudiziarie.

A Bosa

A nulla purtroppo sono valsi i tentativi anche per rianimare il turista tedesco che ha perso la vita ieri nel primo pomeriggio a qualche chilometro da Bosa. Il sessantenne si trovava nella spiaggia di Cumpoltitu quando si è accasciato improvvisamente davanti ai tanti bagnanti che si sono subito resi conto della gravità della situazione che si era venuta a creare.

E sono stati proprio loro a lanciare l’allarme e così nella spiaggia di Cumpoltitu è arrivata nel giro di pochi minuti un’imbarcazione della Guardia costiera di Bosa che ha caricato il tedesco per portarlo nella banchina fluviale dove era già presente un équipe medica del 118 che ha iniziato subito i tentativi di rianimazione.

Ma mentre stava arrivando l’elisoccorso le condizioni del sessantenne sono peggiorate sino al suo decesso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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