In marcia sulla strada delle croci 

Una lunga scia di sangue attraversa via Leonardo da Vinci. La strada del mare e delle spiagge troppe volte si è trasformata nella strada della morte.

L’ultimo a perdere la vita, all’altezza di Capitana, soltanto poche settimane fa, Maximiliano Vinchesi, maresciallo della Brigata Sassari di 49 anni. E una settimana dopo se l’erano vista brutta anche altri due motociclisti, salvi per un pelo, all’altezza della ringhiera. Perché nonostante appelli, promesse, petizioni, nulla cambia in questa strada divisa per metà tra il Comune (in un piccolo tratto dalla rotatoria di Margine Rosso a via Marco Polo) e la Città Metropolitana, per tutto il resto fino a Villasimius, si continua a correre, gli incroci a raso restano pericolosissimi, gli attraversamenti pedonali sono poco illuminati.

La protesta

Così adesso è arrivato il momento di dire basta. Ad alzare la voce è il Comitato di Margine Rosso che ha deciso di organizzare una “marcia” di sensibilizzazione lungo via Leonardo Da Vinci, per denunciare le condizioni della strada e chiedere interventi urgenti per la messa in sicurezza.

L’appello è stato lanciato a tutti i cittadini, anche se non della zona, ma che di certo quella strada l’hanno percorsa e la percorrono tante volte. E sono stati invitati anche i rappresentanti della Regione, del Comune e della Città Metropolitana. Michele Ciusa con il gruppo territoriale del Movimento 5Stelle Quartu ha già confermato la sua presenza. L’appuntamento è per domenica 3 dicembre alle 10,30 in via Melibodes e da lì ci si sposterà poi in via Leonardo da Vinci.

L’appello

«Abbiamo denunciato diverse volte le condizioni di questa strada» spiega il presidente del Comitato Emanuele Contu, «dove si continua a morire soprattutto nel tratto Margine Rosso- Flumini con punti sensibili come alcuni attraversamenti pedonali dove purtroppo c'è chi ha perso la vita. Bisogna intervenire con soluzioni che garantiscano la sicurezza, con rotatorie in corrispondenza di incroci pericolosi e dossi in luoghi sensibili dove l'attraversamento dei pedoni è più frequente soprattutto nel periodo estivo. Ma anche una riduzione di carreggiata che limiti la velocità dando così più spazio alla ciclabile».

I parenti delle vittime

E in un attraversamento pedonale all’altezza del market La Collina, due anni fa aveva perso la vita il 49enne Vincenzo Ceravolo. La sorella Marina sarà lì il 2 dicembre per chiedere anche lei che si faccia qualcosa per la sicurezza di tutti. «L’incidente di mio fratello è accaduto proprio nelle strisce a due passi da dove abitiamo» racconta, «era uscito per comprare le sigarette e non è più tornato. E in questi due anni non è cambiato niente». Eppure le soluzioni ci sarebbero; «come le strisce pedonali in 3D oppure si potrebbero impiegare cittadini a condanna breve, come guida in stato di ebbrezza, a controllare gli incroci e gli attraversamenti più pericolosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA