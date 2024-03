In marcia sugli antichi sentieri dei pastori 

Un tuffo nella Sardegna nascosta, quella rimasta ancora immune dall’assalto del turismo “mordi e fuggi”. Un inno alla lentezza per conoscere da vicino gli aspetti più interessanti dell’antica civiltà dei pastori ma anche l’occasione per imparare a stare meglio con se stessi. Dopo la prima esperienza del 2021 torna quest’anno il “Cammino della transumanza”, una proposta di vacanza alternativa ideata dall’associazione Atobius di Dolianova: «Dal 21 al 27 aprile percorreremo a piedi circa 100 chilometri dal Parteolla alla Barbagia di Seulo passando per il Gerrei e il Sarcidano – spiega il presidente Alessandro Picciau – batteremo i vecchi sentieri che i pastori utilizzavano per spostare le greggi dalla montagna alla pianura nella stagione fredda. È un modo per celebrare un’usanza antica ma è soprattutto una proposta di vacanza alternativa attraverso luoghi incantati poco conosciuti anche da noi sardi».

La proposta

Un’idea a cui hanno già aderito diverse persone (anche dalla penisola) pronte ad affrontare un viaggio tra paesaggi mozzafiato, siti archeologici e buon cibo. Il cammino prenderà il via da Dolianova e si concluderà a Seulo dopo aver attraversato Silius, Goni, Orroli, Nurri e Villanova Tulo. Basta un minimo di resistenza alla fatica e capacità di adattamento. «È un progetto a cui crediamo molto – prosegue Picciau – questi luoghi antichi hanno ancora molto da insegnarci. I partecipanti si libereranno per alcuni giorni del superfluo e degli assilli quotidiani. Più che un percorso turistico lo definirei un viaggio spirituale».

Niente telefonino

Durante il cammino l’uso del telefonino sarà limitato al massimo (dopo i pasti e in alcuni momenti precisi della giornata), i partecipanti pernotteranno e mangeranno nei piccoli paesi dell’itinerario: «Sono coinvolti B&B, locande e punti ristoro. Incontreremo i pastori e la gente del posto. Le ricadute economiche, anche se per ora limitate, sono tutte a vantaggio del territorio. È un’idea di turismo sostenibile che ha enormi potenzialità». Dolianova dovrà essere il portone d’ingresso in cui consegnare ai viandanti una sorta di lasciapassare su cui annotare tutte le tappe del viaggio. Il sogno è creare una mappa digitale con traccia Gps accompagnata da una segnaletica adeguata che permetta a chiunque di affrontare il percorso autonomamente. «La pulizia dei sentieri è un altro aspetto fondamentale. Per questo è importante coinvolgere chi questi luoghi li abita».

RIPRODUZIONE RISERVATA