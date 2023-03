In marcia su Cagliari contro l’impianto eolico 

La battaglia contro l’eolico nel Sarcidano Barbagia di Seulo non può aspettare. Dopo l’incontro in Comunità montana che ha sancito la collaborazione tra amministrazioni e il Comitato di Difesa del territorio, si prospetta una mobilitazione che riunisca sotto il palazzo del Consiglio regionale i consigli comunali e contestualmente si chieda un incontro con i capigruppo e i parlamentari sardi.

«Questo tipo di eolico calato dall’alto», ha detto uno dei portavoce del comitato, Paolo Pisu, «ha come fine quello di catturare i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), noi siamo in ritardo e loro potrebbero utilizzare il fattore tempo per giustificare le decisioni autoritarie con la scusa di non voler perdere i fondi comunitari».

Sotto accusa anche la Regione che secondo gli amministratori e il comitato, sembra d’accordo al progetto per come si sta procedendo. «I tecnici intervenuti», ha continuato Pisu, «hanno spiegato la fattibilità del progetto o dei progetti, senza toccare le note sui reali fabbisogni, chi ci guadagna, cosa comportano questi interventi, come effetti collaterali, oltre a sentire che la Sardegna può diventare il luogo principale in Europa per l'accumulo di energia prodotta. Ma nessuno ha spiegato perché si passa sopra la testa delle popolazioni e degli Enti locali territoriali». (s. g.)

