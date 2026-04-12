In marcia per promuovere la salute e l’inclusione sociale 

Camminare assieme, per sostenere stili di vita sani e promuovere l’inclusione sociale attraverso il movimento. L’iniziativa è dell’Asl Sulcis Iglesiente, che nell’ambito del Progetto Pp2 “Comunità attive” del Piano regionale di prevenzione 2020-2025, organizza per il 16 aprile un’escursione lungo la costa di Buggerru.

«La camminata prenderà il via alle 11 dalla località San Nicolò – fanno sapere dall’Asl – per concludersi nella pineta di Portixeddu, attraversando un suggestivo tratto del territorio. Durerà circa 2 ore e si svilupperà su un tracciato di circa 5 chilometri. L’esperienza sarà accessibile e nello stesso tempo stimolante». L’iniziativa coinvolgerà i gruppi di cammino di Buggerru, legati all’associazione "Viviamo Buggerru”, quelli della vicina Fluminimaggiore, rappresentati dall’Università della Terza Età e il Gruppo di cammino dei pazienti del Centro salute mentale di Iglesias. Fondamentale sarà la collaborazione con la Fondazione Cmsb. «L’evento s’inserisce tra le azioni promosse dall’Asl Sulcis Iglesiente – concludono – per contrastare i principali fattori di rischio delle malattie croniche e per incentivare l’attività motoria anche nelle persone fragili».

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