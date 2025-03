In marcia per dire no al Tyrrhenian Link 

Non si ferma la protesta di comitati e attivisti contro la speculazione energetica e il Tyrrhenian Link, l’opera di Terna che avrà il punto di approdo del gigantesco cavo che collegherà la Sardegna alla Sicilia, a Terra Mala, lungo il litorale quartese.Ed è per questo che ancora una volta, ieri mattina, è stata Quartu ad ospitare l’ennesima manifestazione, a cui hanno partecipato rappresentanti dei comitati delle diverse parti dell’Isola. Oltre un centinaio di persone (molti di più per gli organizzatori) che, bandiere al vento e striscioni in mano, si sono ritrovate nella piazza Monsignor Pala, in viale Colombo per poi proseguire verso il lungosaline fino alla rotatoria della Bussola.

Gli attivisti

In testa i rappresentanti dei comitati No Tyrrhenian Link di Quartu e Selargius con la classica maglietta gialla diventata ormai il simbolo della protesta.L’hanno chiamata “Manifestada contra a su colonianismu energeticu”, la manifestazione di ieri, per dire un no ancora più forte alla visione di una Sardegna sottomessa.Ciccio Sardu è arrivato dal Parteolla in rappresentanza del Presidio Permanente Popolo Sardo: «Questa è l’ennesima azione contro il colonialismo e contro la devastazione della nostra terra. E questo perché? Per dare l’energia agli altri. Ai sardi serve la terra, noi abbiamo prodotti che il mondo ci invidia». Poco più in là, bandiera in mano, c’è anche Bustianu Cumpostu, coordinatore di Sardigna Natzione Indipendente: «Arrivo da Bitti e siamo qui per difendere la nostra terra. Tutto ciò che viene portato fuori è rubato senza il nostro permesso». Non manca Confederazione sindacale sarda con il segretario Giacomo Meloni: «Questa è la madre di tutte le battaglie. Il Tyrrhenian Link è stato imposto senza consultare la popolazione. Facciamo ancora un appello al sindaco Graziano Milia per discutere della questione, che ci convinca che questa è un’opera utile, perché per noi invece è un’opera inutile».

Tutti i territori

Da Nuraxi Figus arriva Giancarlo Bellisai del Comitato Nuraxino: «Noi siamo tra i più colpiti dalla speculazione energetica» dice, «a Portoscuso sono già state installate 54 pale eoliche e ci sono già i progetti per 1200 ettari di fotovoltaico e altre 28 pale eoliche». Salvatore Manca del Comitato del Sarcidano, ex sindaco di Nurallao, ricorda l’articolo 5 della legge 53 del 2021 che «privilegia il diritto dei cittadini al fotovoltaico, ma sui tetti. L’obiettivo andava raggiunto così».

