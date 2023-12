In marcia fino al ponte di ferro 

Trombette, fischietti, due striscioni (“È uno scandalo”) e ottocento sarrabesi in marcia dal Municipio di Villaputzu sino al ponte di ferro per protestare e, soprattutto, chiedere una immediata viabilità alternativa (col ponte chiuso è necessario percorrere 18 chilometri al posto di tre). In testa al corteo – partenza ore 12 – il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu e l’intera amministrazione comunale. Porcu ha subito rincarato la dose nei confronti della Provincia del Sud Sardegna: «Ricordiamoci – ha sottolineato – che le responsabilità sono della Provincia, l’ho denunciata per l’ordinanza di chiusura che ha emesso dove tra l’altro non compare da nessuna parte la parola “crollo”. Insomma, il ponte rischia il crollo oppure no? E se sì, perché non è stato chiuso prima visto che era a rischio da anni? Qualcuno dovrà risponderne. Mai una volta, sino a pochi giorni fa, ho ricevuto un documento con scritto “rischio crollo incipiente”. Villaputzu e il Sarrabus a causa della chiusura improvvisa del ponte stanno vivendo un momento triste e drammatico, i danni sono incalcolabili». Anzi «neanche la pandemia – ha aggiunto Porcu – mi ha sconvolto così tanto. Ho persino pensato di rassegnare le dimissioni, invece questo è il momento di lottare. Se qualcuno pensava di volermi eliminare chiudendo il ponte sappia che non ci riuscirà mai».

La soluzione

Il primo cittadino passa poi alle proposte: «Subito un guado sotto il ponte – ha detto - e poi uno svincolo sulla nuova 125 in località Sant’Angelo. Perché la Provincia non ci ha mai pensato prima?». Porcu ne ha anche per l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu: «È normale che Saiu convochi un tavolo tecnico solo dopo la chiusura del ponte? Il tavolo è tardivo, in ogni caso noi ci siamo e ci auguriamo vengano trovate le soluzioni». A supportare le dichiarazioni del sindaco c’è l’ingegnere Giambattista Novella (ex Genio Civile): «Bene il guado – ha specificato – e poi si realizzino due svincoli temporanei alternati a Sant’Angelo, uno verso Tortolì e uno verso Cagliari». In tanti, tra i partecipanti, prendono la parola. Giulia Porcu è una dei rappresentanti del Liceo di Muravera (c’erano anche gli studenti a manifestare, assieme ai docenti): «Il disagio per noi – ha detto la studentessa – è enorme. Può sembrare strano, ma dal giorno della chiusura il primo pensiero che ci è venuto è stato: e adesso come ci arriviamo a scuola?». C’è poi il paradosso che stanno vivendo gli agricoltori: “Sulla nuova 125 – ha fatto presente Pierangelo Mulas, imprenditore agricolo di Villaputzu – i trattori non possono circolare. Ci stanno negando il diritto alla mobilità”. Mille disagi anche per le associazioni di volontariato che offrono i loro servizi nei paesi del Sarrabus e del Gerrei: “Venti chilometri in più – ha detto Natale Porcu, presidente della Protezione Civile Sarrabus Gerrei – non è e non può essere una via alternativa”. Al termine degli interventi il sindaco ha presieduto un Consiglio comunale simbolico vicino al ponte.

I sindaci

Alla marcia non hanno invece preso parte i sindaci di Muravera, Castiadas, San Vito e Villasimius (c’erano però diversi assessori dei vari Comuni) perché impegnati in un’assemblea dell’Unione dei Comuni con al primo punto il ponte chiuso: «Piena solidarietà nei confronti dei cittadini del Sarrabus – hanno rimarcato – e massima collaborazione con le istituzioni, in particolare con la Regione. Purtroppo siamo venuti a conoscenza della grave situazione del ponte solo il 7 dicembre». La soluzione «è realizzare due bretelle in località Sant’Angelo».

