In marcia contro la guerra 

Parte oggi alle 10 di fronte la chiesa di San Giovanni Suergiu e arrivo in piazza Roma a Carbonia, la seconda edizione della Marcia della Pace organizzata dal “Coordinamento della Associazioni e delle Organizzazioni per la Marcia della Pace San Giovanni Suergiu – Carbonia”. All’iniziativa hanno dato il loro patrocinio i Comuni ospitanti e hanno aderito già diverse associazioni, tra cui Casa del popolo, Arci, Anpi, Mare vivo, Cgil-Spi, Auser, Senso Comune, Asp e l’ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Iglesias.

L’appello

In un documento programmatico condiviso gli organizzatori affermano: «in un momento storico segnato da conflitti è urgente far sentire la voce della società civile». Tra le tante posizioni sono state ricordate quelle del recentemente scomparso Papa Francesco che ha definito la guerra "un fallimento dell'umanità" e ha invocato il “coraggio del dialogo”. Le richieste alla politica e governi italiani ed europei sono chiare: «Investire i soldi previsti per il piano di riarmo in welfare sociale, promuovere politiche di accoglienza per le vittime dei conflitti, promuovere politiche di solidarietà e soluzioni diplomatiche e infine la riconversione dei poligoni e delle basi militari». Per Franco Saddi della Casa del Popolo: «Oggi, seppur consapevoli di non poter incidere sulla risoluzione dei conflitti mondiali, siamo convinti che sia indispensabile la presa di coscienza di tutte e tutti per dire no alle politiche di riarmo». Per Loredana Caredda di Mare Vivo: “vogliamo un mondo di pace. Oggi c’è troppo odio e indifferenza in giro per il mondo. Siamo convinti che la gentilezza sia l’unico strumento per ottenere un mondo più giusto». Ghigo di Pasquale di Senso comune afferma: «Noi siamo per la bellezza, convinti che la bellezza sia salvezza. Per questo motivo non possiamo essere che contro la guerra che è foriera di distruzione». Anche quest’anno alla manifestazione partecipa anche la chiesa.

Don Antonio Mura

«Esistono le guerre belligeranti e le guerre sociali dove i potenti vogliono soverchiare i più deboli – dice don Antonio Mura dell’ufficio Pastorale sociale – Il Sulcis da anni vive una condizione simile. Oggi c’è bisogno di chi alza la voce e dà segnali di pace». Al termine della marcia avverrà la consegna della bandiera della pace ai sindaci.

