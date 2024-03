In marcia contro i signori del vento 

«Giù le mani dalla nostra terra: la sottostazione elettrica e i cavidotti in arrivo dai parchi di rinnovabili devono stare lontano da Nuraxi Figus». Ieri pomeriggio la passeggiata ecologica organizzata dal Comitato Nuraxino a difesa dell’ambiente si è snodata per la via principale della frazione di Gonnesa per poi inoltrarsi verso le campagne di Pran’e Mandas e Bing’e Grutta, a ridosso del centro abitato. Una camminata in mezzo al verde, tra vigne e uliveti, orti e terreni coltivati: lì, secondo i progetti che hanno messo in allarme i cittadini, deve nascere la nuova sottostazione Terna a cui arriveranno i cavidotti che trasportano l’energia rinnovabile dai parchi del territorio. Per realizzarlo saranno necessari molti espropri e numerosi cavidotti potrebbero passare dentro Nuraxi Figus, attraversando via Pertini, diretti alla futura sottostazione. Ieri pomeriggio, con fischietti e striscioni colorati, il corteo in passeggiata ha ribadito il no del Comitato e di tante persone arrivate dai centri vicini, anche da Selargius con il comitato No Tyrrhenian Link, per rispedire al mittente il progetto.

«Non ci arrenderemo»

«Ci vorrebbero zitti, invece noi faremo tanto rumore», promette Giancarlo Ballisai, uno dei promotori: «Non ci arrenderemo alla speculazione energetica. Nelle prossime settimane organizzeremo un presidio in queste terre, non ci fermeremo». Dal centro del paese il corteo, seguito con discrezione da carabinieri e polizia, prosegue per lo sterrato verso le campagne. Dopo appena circa 300 metri, con le abitazioni ancora in vista, gli organizzatori si fermano. «Questo – spiega Venanzio Melis – è il terreno in cui dovrà sorgere la sottostazione. Da qui inizia l’area da espropriare. Il mio terreno è più avanti, ho un uliveto di 100 piante, l’ho impiantato quattro anni fa con mio figlio ed è in produzione. Qua intorno ci sono i terreni dei miei cugini, tutti coltivati e utilizzati. Non possiamo permettere che ce li portino via».

Si apre il cancello del terreno su cui dovrebbe nascere la sottostazione elettrica: «È di mia proprietà» annuncia Armando Meloni. «Ho una vigna e avevo in mente di impiantare un uliveto e un mandorleto. La prima volta che ho messo piedi qui dentro avevo 7 anni, ero con mio padre. Non riesco nemmeno a definire questa situazione e queste persone che non si mettono una mano nella coscienza: questa terra è la nostra vita».

La zona è un susseguirsi di terreni curati e coltivati, il verde e i profumi della primavera sono ovunque. «Ho 200 piante nel mio uliveto – racconta Giuseppe Meloni – e mi danno grandi soddisfazioni: non voglio che me li portino via. Qua a Nuraxi siamo già circondati da discariche industriali, c’è la miniera e ora vogliono regalarci anche questa sottostazione? No grazie. Si trovi un altro spazio lontano dal paese».

L’impatto sul centro abitato

Finora il comitato ha contato nove cavidotti che, stando ai progetti, dovrebbero attraversare il centro abitato: «Abito in via Pertini – dice Franco Manca – e devo già fare i conti con un cavo da 15 mila volt. Ora, secondo le carte, dovrebbero passare altri tre cavi da 30 mila volt a sette metri da casa mia. Vogliono costringerci ad andarcene?» Rinella Dettori vive in via Pertini e si trova nella stessa situazione: «Questi impianti sarebbero un grave danno, innanzitutto per la salute».

Alla passeggiata ha partecipato Luca Pizzuto, consigliere regionale in pectore di Sardegna Futura, in attesa della proclamazione. «Condividiamo in pieno l’iniziativa», ha dichiarato: «Dopo l’insediamento in Consiglio come primo atto chiederò una moratoria per le rinnovabili».

