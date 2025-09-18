In marcia con tre comunità per dire no alla violenza sulle donne 

Orme d’ombra, con i suoi nastri rossi contro la violenza sulle donne, ha fatto tappa anche a Carloforte e Portoscuso e Carbonia.

Sull’isola di San Pietro Rosalba Castelli, l’attivista che sta percorrendo l’Isola per dire no alla violenza di genere, è stata accolta dalla vicesindaca Betty Di Bernardo e ha poi incontrato cinque classi del liceo locale, il sindaco Stefano Rombi e il parroco don Andrea Zucca. La tappa di Carloforte è stata dedicata a Vincenza Angrisano, uccisa in Puglia due anni fa. Il suo nome era ricamato sul nastro rosso apposto nell’Arco di via Solferino.

Mercoledì tappa a Portoscuso, dall’antica tonnara Su Pranu alla Torre Spagnola per la posa del nastro su cui c’era ricamato il nome di Vanessa Ballan. Presenti il sindaco Ignazio Atzori, l’assessora ai Servizi Sociali Monica Napoli e l’assessore allo Sport Attilio Sanna. Ieri il cammino è arrivato a Caput Acquas (Carbonia), dove trovò la morte la maestrina Oretta Scalisi. Erano presenti le assessore alla Pubblica Istruzione Antonietta Melas e alle Politiche sociali Irina Piras, il presidente dell’associazione Senso Comune Ghigo Di Pasquale e Maria Mameli per il Centro Antiviolenza. Oggi a Carbonia Rosalba Castelli incontrerà le scuole e sarà apposto il nastro dedicato a Gisella Orrù. (a. pa.)

