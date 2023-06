In marcia con Antonello Menne  

Al contrario di quel che si crede, quando ci si mette in cammino bisogna aver la testa sgombra di cattivi pensieri. Non si affronta un percorso lungo numerosi chilometri, se, oltre a essersi preparati fisicamente, non si è scostato il carico delle angosce quotidiane. Come fai, se no, a guardarti intorno, accorgerti di chi ti cammina a fianco, godere dell’imprevedibilità del viaggio?Antonello Menne, che dal 2016, ogni agosto cala uno zaino in spalla, smette i panni dell’avvocato, del giurista e docente universitario della Cattolica di Milano, per camminare lungo i sentieri più belli d’Europa, sostiene che il Cammino, qualunque esso sia, è il luogo per recuperare la propria umanità, e ritrovarla nell’altro. «In strada, un passo dopo l’altro, ci riscopriamo esseri umani, pronti a condividere confidenze che forse non confesseremo neppure a un amico caro».

Autore di vari libri dedicati ai cammini, Menne, classe 1963, originario di Orotelli, ma residente a Milano da oltre quarant’anni, firma la lectio di domani per i Dialoghi di archeologia, architettura arte e paesaggio. “Dalla Peregrinatio Aetheriae al Cammino di Santiago” è il titolo dell’incontro che si terrà a Cagliari, nella basilica di San Saturnino, alle 18, per la rassegna curata da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico del capoluogo isolano.

Storia europea

Dichiarato Cammino culturale del Consiglio d’Europa nel 1987, allorché compiva un millennio di vita, il Cammino di Santiago, in Spagna, rammenta Mongiu, «funge sia da simbolo, poiché riflette mille anni di storia europea, sia da modello di cooperazione culturale per l'Europa nella sua globalità. Esso riunisce l’est e l’ovest di quello che era stato l’Orbis romano, attraversando acque interne, pianure, colline e monti, e il mare». Anche se quello che porta a Compostela è il più noto Itenerarium (come i romani indicavano un percorso stradale in cui erano indicati città, località, popoli e stazioni di sosta in cui si sostituivano i cavalli e si poteva dormire), ve ne sono numerosi altri assai frequentati. O comunque, molto importanti dal punto di vista storico come l’Itinerarium Egeriae, o Peregrinatio Aetheria, ovvero, spiega l’archeologa, «il racconto di un viaggio a Gerusalemme, compiuto da una donna di censo medio alto, cristiana, che, durante l’impero di Teodosio, si dirige verso la Terrasanta, partendo proprio da una regione atlantica, forse dalle terre dove nascerà la tappa finale del Cammino di Santiago, in Galizia. Il viaggio di Egeria, svoltosi tra il 381 e 384 dopo Cristo, sarà modello di tutti i pellegrinaggi successivi». Se guardiamo alle statistiche ufficiali, osserva Menne, la stragrande maggioranza dei pellegrini che arrivano nella città galiziana, sono donne.

Donne

E non è certo un caso, perché un’esperienza frequente del mettersi in cammino sta nel prendersi cura di sé stessi e delle persone che si incontrano. Che è quello che fanno le donne quando mettono al mondo un figlio. In strada si fa pratica di solidarietà, vicinanza, mutuo aiuto. «Con lo zaino in spalla e la maglietta indosso» dice ancora Menne, non sei il professionista, l’impiegato o l’amministratore delegato, sei una persona, e dismetti il ruolo. Porgere la mano a chi è in difficoltà diviene un gesto naturale, spontaneo».

È l’aspetto umano, secondo il giurista sardo, a giustificare il successo dei pellegrinaggi, più ancora di quello spirituale e religioso. «Di questi tempi, soprattutto, che a causa della pandemia da Covid, le persone hanno voglia e bisogno di recuperare i contatti umani e la sintonia con l’ambiente». Le stesse ragioni spiegano il proliferare dei Cammini anche in Sardegna, dove Menne, con l’associazione di cui è presidente, sta allestendo il Cammino di Bonaria che da Olbia, punto di partenza la chiesa di San Simplicio, attraverso 14 tappe nelle zone interne dell’isola, arriva a Cagliari, al santuario di Bonaria.

