In marcia centinaia di pastori 

I trattori, per ora sono rimasti in azienda. Ma ieri i pastori, qualche centinaio, si sono nuovamente uniti per una mobilitazione che richiama quella storica del 2019, quando l’Isola si fermò per protestare contro il prezzo del latte, chiedendo un compenso equo per il lavoro degli allevatori. Con un ritardo di due ore rispetto al programma iniziale, alle 20, il corteo di auto è partito da due punti distinti: uno da Ottana, all’ingresso fronte Maschera, e l’altro da Sologo, sulla statale 131 dcn al bivio per Lula. Per incontrarsi a Prato Sardo, nel comune di Nuoro, dando vita a un evento che mira a rafforzare la voce di chi ogni giorno lavora la terra e alleva il bestiame.

«Pagate i contributi»

Il doppio serpentone di auto e pick-up dei pastori, scortati dalle forze dell’ordine, ha creato rallentamenti e disagi al traffico sulla 131 dcn su entrambi i sensi di marcia in direzione di Nuoro. I pastori sono arrivati tavolo il problema delle campagne. Sul tavolo il problema dei premi comunitari, ma non solo. «I contributi vanno pagati anno per anno» ha ribadito Nenneddu Sanna, mentre Mario Carai sottolinea: «Se queste scrofa (intendendo i pastori sardi, ndr ) smette di da mangiare, diventa la fine di tutti gli enti».

La scelta di scendere nuovamente in piazza era stata presa da alcune centinaia di allevatori e qualche decina di sindaci il 15 marzo scorso a un’assemblea, a Tramatza, per denunciare la crisi delle campagne nell’Isola dovuta – anche – al mancato pagamento di rimborsi e contributi. Un documento firmato da un centinaio di primi cittadini sarà inviato alla Regione per chiedere risposte e fatti. «Le aziende sono allo stremo», il messaggio lanciato da Nenneddu Sanna, uno dei portavoce del movimento pastori. «Solo nel mio paese, Orune, stanno chiudendo dieci-quindici aziende all'anno».

Da parte dei pastori, nell’occasione, era partita una richiesta alla Regione: «Devono avete l'umiltà di chi lavora nelle aziende, non possono continuare a ignorare un settore così importante per l'economia della Sardegna. Qui manca proprio il dialogo», aveva concluso Sanna.

