In marcia assieme ai detenuti 

Percorrere insieme le strade verso l’unità e l’equilibrio tra uomo, spirito e natura: il Cammino di Bonaria è questo, e anche di più. Ieri mattina il Cammino ha accolto i detenuti di Badu ’e Carros e Mamone. Una presenza speciale che ha portato la comitiva fino a Orani, nella chiesa di Sant’Andrea. Il ritrovo alle 7.45 davanti alla rotatoria del carcere di Badu ’e Carros, dove è stata posata la pietra Siste Viator; un punto d’incontro non casuale.

La scelta

L’associazione “Il Cammino di Bonaria” ha proposto di utilizzare il percorso come strumento di “messa alla prova” per la rinascita sociale di alcuni detenuti, laddove la normativa lo consenta. Una decina di detenuti, agenti ed educatrici di Badu ’e Carros, guidati dalla direttrice Marianna Madeddu, e della colonia penale di Mamone, accompagnati dall’associazione Icaro, hanno partecipato all’iniziativa nel nome dell’ex direttrice Patrizia Incollu, che accolse con entusiasmo il progetto poco prima della sua tragica scomparsa.

Ricordo di Incollu

Ora il progetto continua con l’attuale direttrice che dice: «Il primo pensiero va alla dottoressa Incollu. Insieme percorriamo il cammino e condividiamo questa esperienza con l’intento di realizzare il suo desiderio». Aspetto rimarcato anche dalla garante dei detenuti Giovanna Serra: «Un momento importante di condivisione e solidarietà». Lo sottolinea anche il fondatore del Cammino di Bonaria, Antonello Menne. «È una tappa molto importante che arriva e riparte da Monte Gonare, battezzata qualche giorno fa la vetta più alta del Cammino. I detenuti daranno un forte segnale: saranno loro a occuparsi della città e della comunità. I nuovi partecipanti, infatti, realizzeranno delle frecce di direzione nella falegnameria del carcere. Questo luogo sarà un punto di riferimento, un simbolo». La destinazione è condivisa tra i Comuni di Orani e Sarule, un monte e una chiesa che invece di segnare un confine uniscono in un’unica vetta da scalare per ritrovare l’equilibrio e la pace.

I sindaci

«Siamo contentissimi - dice il sindaco di Orani, Marco Ziranu -. La partecipazione permette, oltre all’aspetto religioso, di godersi l’ambiente circostante. Sono percorsi fondamentali per la ricerca di sé, per i propri obiettivi, con tutte le difficoltà. Proprio per questo ammiriamo la presenza dei detenuti, che percorrono un cammino spirituale e fisico. Il coinvolgimento della comunità è a tutto tondo, ne siamo onorati». Sulla stessa linea il collega di Sarule, Paolo Ledda: «Sono orgoglioso di accogliere i primi pellegrini del Cammino, trattandosi di persone che vivono in temporanea difficoltà meritano tutta la nostra attenzione. Essere tra le tappe principali del Cammino rappresenta per il nostro territorio una formidabile occasione di crescita, umana ed economica. Sento il dovere e il piacere di ringraziare Antonello Menne e l’associazione per averci coinvolto in un Cammino di fede e di speranza».

