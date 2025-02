In manette per le martellate in testa all’ex moglie: era già denunciato per stalking 

Mantova. Lotta ancora tra la vita e la morte, in un letto d’ospedale, la trentottenne di origine marocchina presa a martellate dall’ex compagno nella sua abitazione di Villa Garibaldi, frazione del Comune di Roncoferraro, nel Mantovano, dove era entrato con il preciso scopo di farle del male. Lunedì scorso l’uomo, un 40enne residente a Mantova, connazionale della donna e senza un lavoro, è tornato da lei. Non era la prima volta che tormentava la sua ex, tanto che solo qualche giorno prima era stato denunciato per stalking: troppe volte si era presentato sotto casa per chiedere di entrare. I vicini lo conoscevano bene e con lui avevano più volte discusso, quando arrivava a casa della donna in preda all'ira. Nel suo passato l’uomo aveva parecchi episodi e lesioni nei confronti anche di altre donne, con condanne. L’ex compagna, per proteggersi da lui, aveva persino installato delle telecamere davanti all’ingresso dell’abitazione. Questo non lo aveva però scoraggiato: in un’immagine lo si vede che cerca di rendere inutilizzabile il sistema di videosorveglianza. E lunedì nella tarda mattinata si è presentato a casa della donna. Ha salito le scale, è entrato nell’appartamento e ha cominciato a litigare con l’ex compagna. Poi, con un martello che forse si era portato da casa, ha cominciato a colpirla alla testa, una, due, tre volte, e poi ancora con una violenza cieca, fino ad infliggerle una decina di colpi che le hanno fracassato il cranio. Come se niente fosse, se n’è poi andato lasciando l’ex compagna coperta di sangue e dolorante in casa. Qualcuno dei vicini lo avrebbe però visto e riconosciuto. Lei ha avuto la forza di affacciarsi alla finestra per chiedere aiuto. Prima di finire in sala operatoria, ha fatto in tempo a fornire ai carabinieri il nome e il cognome del suo aggressore e a raccontare che cosa era successo poco prima nella sua abitazione, dove abitava con i figli di 11 e 9 anni, che poi sono stati affidati al padre dei bambini.

RIPRODUZIONE RISERVATA