Marina
27 novembre 2025 alle 00:18

In manette per il furto nel ristorante 

Dopo l’incursione in un ristorante in via Napoli, si è allontanato sperando di far perdere le proprie tracce. Ma un 29enne algerino, senza fissa dimora, è stato rintracciato quasi subito dai carabinieri del nucleo radiomobile in piazza Matteotti: bloccato e perquisito, aveva con sé il borsello con i documenti del titolare del locale, contanti ma anche strumenti per lo scasso. Amine Zanoune è stato così arrestato e accompagnato nelle camere di sicurezza della caserma di via Nuoro. Nel processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato: il giudice ha concesso i termini a difesa e rimesso in libertà il giovane.

Secondo le accuse, il 29enne è riuscito a entrare all’interno del ristorante, portando via il borsello del gestore. L’allarme è stato immediato e grazie ad alcune testimonianze, il giovane è stato notato non molto distante, in piazza Matteotti. Non ha potuto far nulla ed è stato perquisito e poi arrestato. (m. v.)

