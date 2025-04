In manette per il furto della cassa 

Sono riusciti a entrare nell’ufficio della stazione di servizio di viale La Plaia, portando via i soldi presenti nella cassa. Poi sono scappati. I due 22enni, Matteo Ladu di Olbia e Achraf Chari, di Genova, sono stati poi bloccati dai carabinieri del nucleo radiomobile all’interno di un supermercato della zona e arrestati.

Questa la ricostruzione dei militari sull’episodio avvenuto giovedì. Il furto è stato segnalato dalla titolare dell’attività. Grazie alle testimonianze e ad alcune discrezioni, i carabinieri sono riusciti a individuare i due presunti ladruncoli all’interno di un market. I due sono stati perquisiti: una parte della refurtiva è stata rinvenuta addosso e restituita alla vittima.

Ladu e Chari sono stati processati per direttissima. Il giudice ha concesso i termini a difesa: i due sono tornati in libertà in attesa della prossima udienza. (m. v.)

