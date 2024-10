In manette per furto in un negozio 

Si è impossessato di alcuni capi d’abbigliamento, portati via da un negozio in via Manno, ma non è riuscito a scappare: Mohamed Aziz Chefi, tunisino di 25 anni, è stato bloccato dal personale dell’attività e subito dopo arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia.

L’episodio è avvenuto giovedì sera. Ieri mattina, nel processo per direttissima, il giudice dopo aver convalidato l’arresto ha concesso i termini a difesa al 25enne, come richiesto dal suo legale: il giovane è così tornato in libertà in vista della prossima udienza.

La refurtiva, alcuni indumenti per un valore di circa 100 euro, è stata recuperata dai militari durante al perquisizione del 25enne: i capi d’abbigliamento sono stati così restituiti ai responsabili del punto vendita di via Manno. Decisiva la presenza della pattuglia del radiomobile nella zona: dopo la segnalazione del furto, l’intervento è stato rapido. (m. v.)

