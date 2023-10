In manette per 72 chili di droga 

I carabinieri della stazione di Sanluri, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Sanluri, tenevano d’occhio già da parecchio tempo Michele Fanni, trentaseienne disoccupato di Pimentel. Proprio grazie a queste indagini, sono riusciti a individuarlo come presunto responsabile di un furto in un market del paese avvenuto nella stessa Pimentel avvenuto il 2 settembre. Ma, probabilmente, i carabinieri non si aspettavano di trovare quello che è saltato fuori nel corso della perquisizione nel locali nella disponibilità di Fanni: i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 72 chilogrammi di marijuana.

La vicenda

Tutto è nato nel momento in cui, dopo aver sentito testimoni e aver visionato video e foto, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il giovane, accusato di furto aggravato. La Procura della Repubblica ha anche incaricato i militari di perquisire sia il denunciato che i luoghi a lui collegati. Se dai controlli effettuati in casa non è venuto fuori niente, la sorpresa è arrivata da un casolare di proprietà di Fanni. Sono saltati fuori 72 chili di marijuana, in gran parte sotto forma di infiorescenze essiccate, custoditi in sei sacchi di carta.

L’arresto

Quello messo in piedi da Fanni era un vero e proprio impianto per la produzione della sostanza stupefacente: all’interno del casolare c’era anche un generatore di aria calda collegato a una bombola di gpl, con quattro sistemi di ventilazione e un impianto di irrigazione a goccia con temporizzatore e attrezzatura varia per la coltivazione. Ovviamente, a quel punto, dopo aver sequestrato sia la marijuana che il materiale utilizzato per la coltivazione, i carabinieri hanno arrestato il giovane in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le conclusioni

A quel punto, Fanni è stato portato nella sua abitazione dove dovrà restare agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria mentre il materiale sequestrato è stato portato in un locale idoneo prima di essere inviato a Cagliari dove sarà analizzato dai carabinieri del Ris. Poi, concluse le operazioni, gli stessi militari provvederanno alla distruzione di tutto quello che è stato sequestrato. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA