in maglia iridata a Roubaix: van der poel come van looy  

La doppietta sulle pietre (Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix) in maglia iridata non accadeva dal 1962, quando la realizzò Rik Van Looy: ieri l’ha completata Mathieu Van der Poel, che ha trionfato nella classica del pavè arrivando da solo nel leggendario velodromo della cittadina al Nord della Francia.

Scattando da solo a 51 km dalla fine (dopo un primo attacco nella Foresta di Arenberg) e rilassandosi nel finale quando la vittoria era ormai sicura, ha trionfato per il secondo anno di fila, con un vantaggio di 3’ sul compagno di squadra Jasper Philipsen (vincitore della Milano Sanremo) e su Mad Pedersen (Lidl-Trek, primo nella Gand Wevelgem). per l’Alpecin-Deceunink, tre “monumenti” su tre in uesto avvio di 2024.

Si temeva per le cadute e purtroppo non sono mancate: ad a vere la peggio è stato Elia Viviani, finito in ospedale. A terra sono finiti anche Jonathan Milan e Alberto Bettiol. ( c.a.m. )

