In maggioranza volano gli stracci 

È bastata una scintilla per riaccendere lo scontro. Tra i partiti che compongono la coalizione di centrodestra in Consiglio comunale, la calma apparente degli ultimi mesi ha già ceduto il posto a nuovi malumori. Prima la richiesta di azzeramento della Giunta, lanciata dal capogruppo di Prospettiva Aristanis Gianfranco Licheri che boccia sonoramente i primi due anni di consiliatura Sanna. Poi l’invito all’autocritica formulato dal consigliere dello stesso gruppo Paolo Angioi nei confronti di Fratelli d’Italia e Psd’Az sul recente risultato elettorale. La replica non si è fatta attendere. Il più severo è il coordinatore cittadino di FdI Fulvio Deriu. «La maturità politica di una coalizione si misura nella capacità di gestire una sconfitta, specie in una condizione pari a quella che il centrodestra ha subito alle ultime Regionali - scrive in una nota - dall’analisi oggettiva del voto da parte di tutti gli attori del centrodestra, dovrebbe scaturire un livello di equilibrio più adeguato rispetto a quello mostrato finora da alcuni».

La polemica

Secondo Angioi, il responso delle urne sarebbe frutto di una lacunosa attività amministrativa anche nella città di Eleonora. «Proprio in provincia di Oristano - controbatte Deriu - il nostro simbolo ha raggiunto risultati di gran lunga superiori rispetto agli altri partiti di maggioranza e opposizione, così come riscontrabile anche per il Psd’Az. A dovere fare autocritica locale, credo debba essere qualcun altro e suggerisco di cambiare strategia rispetto a quella finora adottata, iniziando a lavorare per la città per potersi almeno avvicinare ai risultati ottenuti dai candidati di FdI in una futura competizione elettorale». A rincarare la dose è il coordinatore cittadino dei Quattro mori, Giovanni Mascia. «Noi abbiamo avuto degli eletti nel territorio. Chi ci suggerisce l’autocritica può dire altrettanto?».

Le acque restano agitate in maggioranza. Domani, intanto, l’assemblea civica si riunisce per completare l’esame dell’ordine del giorno rimasto in sospeso. Si riparte dalla sanità con la mozione dei consiglieri di centrosinistra sul “Sostegno alla salute pubblica”, poi spazio a una variazione al bilancio da 370mila euro e al riconoscimento di debiti fuori bilancio. La Giunta dovrà anche rispondere alle interpellanze sull’affidamento dell'incarico dirigenziale del settore Sevizi alla persona e sulla presunta diffida con richiesta di indennizzo a carico dell’amministrazione comunale.

