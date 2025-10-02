In maggioranza soffia aria di crisi  

Non serviva la sfera di cristallo per prevederlo: sono bastati pochi giorni dalla vittoria del centrodestra alle Provinciali perché a Oristano la calma post-elettorale iniziasse a scricchiolare. Tra sorrisi di facciata e dichiarazioni ufficiali, nella maggioranza di Massimiliano Sanna riaffiorano vecchi malumori tanto che il sindaco ha deciso di convocare per lunedì pomeriggio un tavolo della coalizione, con un ordine del giorno chiaro e senza fronzoli: situazione politica.

Le criticità

Ma dietro la formula vaga, c’è un nodo ben preciso e porta il nome di Sardegna al Centro 20Venti. Il movimento, guidato a livello provinciale da Giancarlo Mameli, chiede spazio in Giunta e il rispetto degli accordi pre-elettorali. Alle Comunali, 20Venti faceva parte integrante della coalizione vincente, con i consiglieri Giuliano Uras e Roberto Pisanu e un rappresentante in Giunta, Ivano Cuccu. Ma dopo l’addio dei tre, passati nel gruppo Oristano al Centro, il partito non ha alcun rappresentante nell’esecutivo. «Oggi ci troviamo senza ruolo, mentre in Consiglio è riconosciuto un gruppo civico che non era presente al momento del voto – denuncia Mameli – Questo crea un vulnus rispetto agli impegni presi con elettori e coalizione». Dietro le pressioni di 20Venti si muovono anche nuovi equilibri politici: i due ex esponenti di Forza Italia, Paolo Angioi e Valeria Carta, sarebbero pronti ad approdare nel movimento di Mameli. «Il loro ingresso non è formalizzato – precisa il segretario provinciale – ma le interlocuzioni sono avanzate. Abbiamo sostenuto la coalizione anche alle Provinciali, partecipando attivamente alla vittoria, e non è giusto che ad altri livelli istituzionali siamo esclusi».

I dubbi

La situazione si complica ulteriormente con un piccolo giallo emerso dal conteggio delle urne per l’elezione del presidente della Provincia, Paolo Pireddu: mancherebbero all’appello 2 voti, ulteriore segnale delle crepe mai del tutto saldate in maggioranza. Alcuni consiglieri si sarebbero astenuti o non avrebbero votato in modo compatto, segnalando una tensione latente che va oltre le questioni di partito. Il vertice convocato da Sanna sarà il banco di prova per capire se il centrodestra saprà ancora tenere insieme le sue anime o se i malumori interni sfoceranno nell’ennesima crisi politica. Al tavolo 20 Venti non è stato invitato. «Anche questa è un’anomalia da sciogliere - conclude Mameli - attendiamo una risposta dal sindaco e poi trarremo le conclusioni».

