In maggioranza si litiga sui semafori 

«Più sicurezza per i cittadini nelle strade urbane o più entrate per alimentare le casse del comune?». Nella maggioranza si litiga sui semafori. Il consigliere Diego Fronterré presenta un’interpellanza sul progetto del Comune di installare nuovi semafori dotati di telecamera. A partire dal 2023 in città è attivo un impianto con il sistema di rilevamento T-Red tra via Gramsci e via Costituente, dove due anni prima a causa di un’incidente stradale perse la vita Beatrice Arru di 16 anni.

La richiesta

«Nelle ultime settimane, afferma Diego Fronterré - la Giunta ha approvato una delibera che prevede l’installazione di nuovi semafori con telecamera. Io non sono certo che il vero motivo sia la sicurezza stradale, anzi sussiste il dubbio, in assenza di dati trasparenti, che l’effettivo obiettivo dell’estensione di tali impianti sia piuttosto quello di incrementare gli introiti derivanti dalle sanzioni. L’unico dato in mio possesso è che nell’ultimo anno sono stati multati circa 750 automobilisti nel semaforo di via Gramsci». Il consigliere però vuole saperne di più: «Devono essere resi pubblici eventuali studi, relazioni o dati statistici che dimostrino l’efficacia del sistema già operativo nell’incrocio tra Gramsci e via Costituente. Bisognerebbe, inoltre, spiegare in che modo l’amministrazione intenda garantire la continuità del funzionamento regolare dei semafori al fine di non vanificare l’obiettivo dichiarato della prevenzione e chiarire se e in che misura l’introito derivante dalle multe abbia influito sulla decisione di estendere questo tipo di dispositivo».

La Giunta

Totalmente opposto il parere della Giunta. Per l’assessore all’urbanistica Giuseppe Casti l’unico obiettivo è garantire la sicurezza: «Noi speriamo che non ci sia neanche un verbale e che non entri in cassa neanche un centesimo. Vuol dire che nessuno viola il codice della strada e non crea problemi a nessun altro». Per quanto riguarda gli incroci dove installare le videocamere l’assessore è più cauto: «Sono presenti in città 12 semafori situati in incroci nevralgici del territorio comunale. Tra questi alcuni, come per esempio quello tra via Satta e via Logudoro o quello tra via Mazzini e via Asproni, negli anni sono stati spesso teatro di incidenti. Ma ancora non abbiamo preso una decisione, stiamo valutando insieme alla polizia locale dove è necessario installare i nuovi dispositivi».

