In maggioranza monta la protesta: «Basta con i rinvii» 

La maggioranza cerca di accelerare su tutto, meno che sulla sanità. Ieri, per dire, i capigruppo del Campo largo si sono riuniti con il presidente del Consiglio Piero Comandini e l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni per discutere della prossima variazione di Bilancio da circa 600 milioni di euro. Un nuovo intervento finanziario per il quale potrebbe essere aperta una finestra, così da favorire il via libera in Aula anche prima del disegno di legge sulle aree idonee. Di sicuro, sarà approvato in Giunta la settimana prossima. Oltretutto, a livello di investimenti, la manovrina conterrà ben poco per il sistema sanitario regionale, mentre potrebbe essere compreso l’ammontare del ripianamento dei bilanci delle Asl. Intanto, nemmeno ieri è arrivata la convocazione del vertice sulla sanità annunciato dalla presidente della Regione Alessandra Todde.

Ultimatum

E il malumore in maggioranza si fa sentire. «La sanità è la prima delle emergenze e non si può più aspettare, basti pensare a ciò che sta avvenendo anche in questi giorni negli ospedali della Sardegna e nell’hub principale, il Brotzu», ha detto Francesco Agus (Progressisti) ai microfoni di Videolina, «per questo credo non sia più rinviabile una riunione di maggioranza che rimetta in discussione priorità, tempi e azioni da porre in essere nell’immediato». Per Michele Ciusa (M5S), «la sanità resta un tema che la maggioranza sta seguendo rimediando a quanto non fatto nella precedente legislatura. Continuiamo a lavorare e cerchiamo di dare le risposte nel più breve tempo possibile».

Resta il fatto che il disegno di legge approvato in Giunta funzionale al commissariamento delle Asl non ha ancora cominciato il suo iter nella sesta commissione del Consiglio regionale. Non solo: secondo quanto trapela non dovrebbe essere discusso prima della fine di gennaio. Qualcuno si spinge oltre e ipotizza che se ne riparlerà in primavera. (ro. mu.)

