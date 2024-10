In maggioranza cresce il malumore «Finora poche risposte ai cittadini» 

La maggioranza non riesce a imprimere una svolta sul tema dominante dell’ultima campagna elettorale. «Noi chiediamo con insistenza di riuscire a fare qualcosa per migliorare il sistema della salute nell’Isola», spiega un esponente del Campo largo, «ma al di là di qualche risorsa stanziata per l’abbattimento delle liste d’attesa, non è stato fatto niente». Restano le due proposte per favorire il commissariamento delle Asl, una ritirata e l’altra approvata in Giunta ma finita in coda nell’elenco delle priorità in Consiglio regionale. Durante l’ultimo vertice di coalizione, la presidente della Regione Alessandra Todde ha annunciato un tavolo ad hoc per questa settimana, per discutere di sanità e dintorni. Per il momento nessuno ha ricevuto alcuna convocazione. La maggioranza si riunirà sicuramente oggi – stamattina alle 10 – ma per fare il punto sulla variazione di bilancio da mezzo miliardo di euro. Incontro comunque aperto unicamente ai capigruppo e all’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni.

Le frizioni

Una discussione organica sull’emergenza più sentita dai sardi viene invece costantemente rinviata. E il rischio è che per vedere le prime soluzioni a problemi concreti bisognerà aspettare l’inizio del 2025. D’altra parte, non aiuta lo stato attuale dei rapporti tra la presidente e il Pd. In genere, per l’organizzazione di un tavolo di maggioranza bastava una telefonata tra Todde e il presidente dell’Assemblea Piero Comandini. Ma i toni dell’ultimo contatto tra i due – secondo quanto trapela – non sono stati dei più gentili. Il contrasto sarebbe legato alla proposta di iniziativa popolare Pratobello 24 contro la speculazione delle rinnovabili. In particolare, al giorno della consegna delle 210mila firme in Consiglio regionale accompagnata dalla manifestazione sotto il palazzo. La governatrice avrebbe chiesto che a ricevere la delegazione dei comitati fosse solo Comandini, in ogni caso non i capigruppo di maggioranza. Ma al confronto hanno invece partecipato anche i presidenti dei gruppi. Da lì il gelo.

Commissariamenti

Le criticità principali sul fronte sanitario sono note: liste d’attesa, emergenza nei pronto soccorso, medicina territoriale. Nel disegno di legge della Giunta non se ne fa espressamente cenno. Si prevede il ritorno del Microcitemico nell’orbita dell’Arnas Brotzu e degli ospedali di Alghero nella Asl 1 di Sassari, e quindi esiste la possibilità concreta di intervenire al massimo su tre direzioni generali. Forse quattro. Che comunque ricadono nei due poli di Cagliari e Sassari. Troppo poco per chi, nel Campo largo, rappresenta tutti gli altri territori della Sardegna. Insomma, il disegno di legge è da rivedere e se non è completo, secondo alcuni consiglieri di maggioranza, «la responsabilità è solo della Giunta che avrebbe dovuto presentare un testo inattaccabile».

L’assessore

Intanto, all’ottantaduesimo congresso nazionale Fimmg, Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ha chiarito che «le liste d'attesa non possono essere abbattute ma vanno governate a partire dal territorio. Sul ruolo dei medici di medicina generale e sulla loro capacità di intercettare i nuovi bisogni fra ambito territoriale ed ospedaliero si gioca la sostenibilità del sistema sanitario nazionale». Bartolazzi ha parlato del ruolo cruciale dei medici di base e ha rilanciato una visione fortemente improntata sulle competenze e la specializzazione, necessaria premessa «per un modello territoriale integrato, multilivello e sinergico».

«Regione complessa»

Infine, ha fatto notare, «la Sardegna è una regione molto complessa dal punto di vista orografico e con una demografia via via sempre più dispersa all’interno dei territori. Questo dato strutturale va ad intrecciarsi con l’evoluzione della professione medica e delle relative risposte di cura verso i pazienti. Occorre rendere la professione del medico di base attrattiva per i giovani, non solo prevedendo incentivi economici, ma anche rinnovando i corsi e le materie di studio. In Europa i corsi di specializzazione si fanno e possono essere seguiti part time: quella è la direzione da seguire. Un medico di famiglia deve poter prendere in carico il proprio assistito offrendo test diagnostici rapidi, elettrocardiogramma, ecografie, radiografie. Solo così riusciremo a rilanciare il ruolo del medico di medicina generale».

