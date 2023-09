Le elezioni europee del 2024 nel mirino dei partiti politici. Il centrodestra così come i partiti dell'opposizione iniziano a riflettere sulle candidature. Nomi certi non ce ne sono, ma di possibili candidature se ne inizia ormai a discutere. Nei giorni scorsi, ad esempio, si era fatto il nome di Arianna Meloni, sorella della premier e big di FdI: «Preferirei di no, ma sono un soldato», aveva risposto.