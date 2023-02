In linea col Comune, risponde Littera 

«Chi risponde al numero del nuovo servizio di messaggistica whatsapp del Comune?». A Serramanna l’interrogativo è risuonato per un paio di settimane, il tempo occorso al consigliere di minoranza Carlo Pahler di porre il quesito al responsabile della privacy dell’ente (Gianni Sanna, consulente con studio ad Oristano) che ha risolto il giallo. «Il titolare del trattamento dei dati, attraverso il suo legale rappresentante, mi ha comunicato che l’unico ad accedere al dato è lo stesso rappresentante legale». In altre parole: l’utenza telefonica comunale (per attivare il servizio occorre inviare un messaggio tramite whatsapp con nome e cognome al numero 3387271350) utilizzata per l’erogazione del servizio informativo attivato dal Comune alla fine di gennaio è gestita dal sindaco in persona. Come conferma lo stesso Gabriele Littera. «Sì, il telefono con la scheda sim comunale è nella mia disponibilità e naturalmente prima di avviare il servizio abbiamo concordato con il responsabile della protezione dei dati la modalità di erogazione», spiega il sindaco.

La consulenza

A sollevare il caso è stato proprio Pahler che, raccolta la voce circolata in paese sul fatto che il numero fosse gestito dal sindaco, è andato alla radice della vicenda. «Diversi cittadini evidenziano che le risposte ai messaggi arrivano anche in orari notturni. Ho voluto verificare di persona, ho scritto un messaggio a quel numero e ho avuto la risposta su come attivare il servizio, indicando cioè le mie generalità. Tutto questo alle 22: ritengo plausibile che nessun dipendente del Comune di Serramanna sia in servizio in tali orari», ha scritto Pahler nella nota inviata al responsabile della protezione dei dati. «L’unico ad accedere al dato è lo stesso sindaco rappresentante legale – è stata la risposta nella quale però l’esperto sottolinea che – sarebbe preferibile individuare un dipendente dell’ente quale autorizzato al trattamento dei dati personali. In ogni caso i dati possono essere usati solo per la finalità di cui al servizio in questione. Al momento non risulta alcuna violazione in materia».

Botta e risposta

Littera taglia corto: «Io sono il legale rappresentante del Comune, quindi sono il primo responsabile del trattamento dati. Rispettiamo le norme sulla privacy e utilizziamo il servizio di messaggistica whatsapp solo per comunicazioni istituzionali, di servizio, di protezione civile e di informazione: gli scoop di Pahler lasciano il tempo che trovano». Il sindaco è da sempre molto attento alla comunicazione, cura meticolosamente la sua pagina facebook che viene usata come canale informativo istituzionale. Il consigliere Pahler non si accontenta. «Chiedo che nome e cognome del sindaco vengano inseriti nell’informativa comunale sul servizio, affinché tutti sappiano che è lui a gestire il sistema. E soprattutto che sia garantita la privacy degli utenti, affinché i dati non escano dalla rubrica e non vengano utilizzati per finalità differenti da quelle inerenti il servizio informativo comunale».