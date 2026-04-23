In libreria o sul campo da padel, c’è Anthony Peth sotto i riflettori 

Per Anthony Peth, classe 1985 originario di Uri, è una nuova sfida professionale che sa di consacrazione. Dopo una carriera costruita tra informazione, intrattenimento e lifestyle, il conduttore sardo torna al timone di “Vip4Pade”l (il mercoledì su Sportitalia in prima serata) il talent sportivo che unisce celebrità e superfans in una competizione serrata. Un banco di prova diverso, più dinamico, dove ritmo televisivo e adrenalina sportiva si fondono in un racconto moderno e cinematografico.

Che match!

Dopo il successo dello scorso anno, culminato con la vittoria del coreografo Garrison Rochelle, il format è ripartito il 4 marzo scorso con un nuovo cast pronto a sfidarsi fino all’ultimo match. In campo l’ex campione del mondo Luca Toni, il calciatore Tomas Locatelli, Benedetta Mazza, Mercedesz Henger, lo chef Roberto Valbuzzi, l’attore Andrea Montovoli, Francesca Testasecca e lo speaker di R101 Fabio De Vivo. Per Peth è un momento particolarmente intenso.

I progetti

Reduce dalla presentazione della Fashion Week a Parigi, il conduttore è in trepidazione pure per l’uscita primaverile del suo libro, con la prefazione di Silvana Giacobini, dal titolo “Il vero senso delle parole”, «un vocabolario della vita introspettivo dove racconto il mio periodo di dolore per lottare contro la malattia e la rinascita». E poi le riprese di un nuovo programma per la tv di Stato. «In tv mi diverto», ammette, «il cast è bello anche quest’anno e il programma è originale». Dietro quel sorriso aperto e la carriera in ascesa, però, c’è una storia personale segnata da una lunga battaglia per la vita.

Il dolore

«Sono stati anni difficili, pesavo 35 kg, e avevo perso i capelli per la chemio, il cancro fa paura, ti uccide giorno dopo giorno, ma con me non ci è riuscito», ha confidato durante un’ospitata a “Le Iene”. Un segreto custodito per anni. «Ho nascosto per troppo tempo quello che avevo dentro di me, avevo paura che nessun produttore o autore tv mi avrebbe richiamato». Dai programmi di cucina su La7 alle esperienze sulle reti Mediaset e Rai, fino allo sport in prima serata, Peth ha mantenuto la promessa fatta a se stesso in ospedale: tornare e realizzare i suoi sogni. Oggi, tra Roma e Milano, è il volto di un’Italia che crede nella resilienza. Al timone di “Vip4Padel”, porta in campo non solo celebrità e spettacolo, ma il messaggio più forte: si può cadere, si può lottare, si può rinascere. Garbato, professionale e stimato anche dai critici, Anthony Peth, al secolo Antonio Petretto, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo giovanissimo.

La carriera

Aveva appena 19 anni quando lo staff di Maurizio Costanzo lo notò a Roma, in Piazza Navona, mentre si esibiva come statua vivente. Da lì in poi ha costruito nel tempo una solida carriera televisiva come inviato, conduttore, autore e regista. Laureato in Lettere, ha coltivato sin da ragazzo la passione per il palcoscenico frequentando un’accademia di teatro e dedicandosi al mimo, sua prima forma d’arte. Nel 2012 e nel 2013 ha ottenuto il David di Michelangelo per lo spettacolo. A Bruxelles è stato inoltre insignito dell’onorificenza di Ambasciatore del Made in Italy nel mondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA