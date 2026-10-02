SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Villasalto.
03 ottobre 2026 alle 00:29

In libertà altri sedici grifoni, i cieli del Gerrei si ripopolano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sedici grifoni hanno lasciato la voliera di Cea Romana e sono tornati a volare sui cieli del Gerrei. Il rilascio, avvenuto giovedì a Villasalto, chiude l’ultima fase di reintroduzione prevista dal progetto LIFE Safe for Vultures. Il primo esemplare ha preso il volo poco dopo l’apertura della struttura, intorno a mezzogiorno; gli altri lo hanno seguito nell’arco dell’ora successiva. Il gruppo era composto da dieci maschi e sei femmine, provenienti da diversi centri europei e sottoposti nei mesi scorsi al periodo di ambientamento nella struttura gestita da Forestas.

Con quest’ultimo contingente salgono a 84 i grifoni liberati dalla voliera di Villasalto nell’ambito del programma di ripopolamento del Sud Sardegna. Alla giornata hanno partecipato tecnici e operatori dell’Università di Sassari, Forestas e Corpo forestale, insieme agli operai del cantiere di Monte Arrubiu e a una delegazione spagnola che ha seguito il progetto fin dalle prime fasi. Presenti anche il vicesindaco Francesco Cotza e l’assessore comunale all’Ambiente Roberto Semeraro. Gli animali sono stati marcati e dotati di dispositivi Gps, utili per seguirne gli spostamenti e verificarne l’adattamento in natura. Il progetto, avviato nel 2021, punta a ricostruire una presenza stabile del grifone nel Sud Est dell’Isola, dove la specie era scomparsa da decenni. Cea Romana continuerà comunque a essere utilizzata per il pre ambientamento di altri esemplari e per le attività di monitoraggio, confermando Villasalto come uno dei punti centrali del programma di conservazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Voto segreto, caccia ai franchi tiratori

Lunedì la resa dei conti dopo il passo falso in Aula. Commissioni, M5S ancora a rischio 
Cronaca

«Un angelo del cielo mi ha salvato la vita, non lo dimenticherò»

Oristano, per una caduta la donna ha rischiato di morire dissanguata 
Sara Pinna
Il festival.

I segreti del meteo nello spazio

Viviana Montaldo
Campo largo

Schlein gela Conte: «Uno non vale uno»

La Dem: il leader è chi ha più voti. Il M5S: primarie, e su Renzi garantisca lei 
L’inchiesta

Garlasco, l’ottimismo di Sempio

«Non ci sono argomenti per andare a processo. Nel caso, lo affronteremo» 
Il conflitto

Trump invia navi da guerra in Medio Oriente

Il presidente degli Stati Uniti prepara l’escalation militare contro l’Iran 