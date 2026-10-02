In libertà altri sedici grifoni, i cieli del Gerrei si ripopolano 

Sedici grifoni hanno lasciato la voliera di Cea Romana e sono tornati a volare sui cieli del Gerrei. Il rilascio, avvenuto giovedì a Villasalto, chiude l’ultima fase di reintroduzione prevista dal progetto LIFE Safe for Vultures. Il primo esemplare ha preso il volo poco dopo l’apertura della struttura, intorno a mezzogiorno; gli altri lo hanno seguito nell’arco dell’ora successiva. Il gruppo era composto da dieci maschi e sei femmine, provenienti da diversi centri europei e sottoposti nei mesi scorsi al periodo di ambientamento nella struttura gestita da Forestas.

Con quest’ultimo contingente salgono a 84 i grifoni liberati dalla voliera di Villasalto nell’ambito del programma di ripopolamento del Sud Sardegna. Alla giornata hanno partecipato tecnici e operatori dell’Università di Sassari, Forestas e Corpo forestale, insieme agli operai del cantiere di Monte Arrubiu e a una delegazione spagnola che ha seguito il progetto fin dalle prime fasi. Presenti anche il vicesindaco Francesco Cotza e l’assessore comunale all’Ambiente Roberto Semeraro. Gli animali sono stati marcati e dotati di dispositivi Gps, utili per seguirne gli spostamenti e verificarne l’adattamento in natura. Il progetto, avviato nel 2021, punta a ricostruire una presenza stabile del grifone nel Sud Est dell’Isola, dove la specie era scomparsa da decenni. Cea Romana continuerà comunque a essere utilizzata per il pre ambientamento di altri esemplari e per le attività di monitoraggio, confermando Villasalto come uno dei punti centrali del programma di conservazione.

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