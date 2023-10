In lacrime per Jose Aneris La palestra Supramonte ha tradito il climber fuoriclasse 

Il giorno dopo la tragedia costata la vita al paracadutista ed esperto del Soccorso alpino Jose Aneris, morto durante un’escursione nel Supramonte di Dorgali, l’incredulità delle prime ore che ha travolto amici, conoscenti e parenti lascia spazio al dolore e al ricordo. In tanti giovedì quasi non credevano all’incidente. Per l’esperienza del 62 enne svizzero ma da sempre residente ad Oristano, e soprattutto per la prudenza che accompagnava Jose in ogni sua uscita. La stessa esperienza e prudenza che lo avevano fatto sopravvivere nel 2014, insieme ad un altro sardo, a una delle più tragiche tempeste sull’Himalaya, quel giorno costata la vita ad altre decine di scalatori.

L’incidente

Sull’incidente di giovedì pomeriggio non ci sarebbe alcuna inchiesta da parte della Procura di Nuoro. La morte di Jose, questa sembra la certezza, è stato un incidente senza responsabilità. Un masso che si stacca, un volo di trenta metri mentre l’alpinista, in compagnia di un altro esperto del settore, Max Caria, scendeva da una parete rocciosa a S’Abba Arva. I due erano praticamente sulla via del ritorno dall’escursione.

Le regole

Insomma, il climber è stato tradito dalla palestra Supramonte che tante volte lo ha visto protagonista di salvataggi con gli uomini del Soccorso alpino. Il tema aperto dalla sindaca di Dorgali Angela Testone sulla sicurezza sui percorsi di trekking e arrampicata del Supramonte attende risposte dall’assessorato regionale che da mesi ha sul tavolo il piano di gestione dell’area Sic della Zps del golfo di Orosei dei tre Comuni interessati (Baunei, Dorgali e Urzulei) e che punta anche ad una manutenzione delle vie di arrampicata cercando, per quanto possibile, di eliminare inutili rischi per gli appassionanti del turismo attivo in tutta la zona.

L’addio

Oggi dalle 10 nel cimitero di Oristano l’ultimo saluto a Jose. Saranno presenti molti di quei compagni di avventura che in quarant’anni di attività lo hanno accompagnato. Ci saranno anche i suoi amici e colleghi del Soccorso alpino di cui ha fatto parte per 24 anni. Sul profilo social del Soccorso alpino lo ricordano come «una delle colonne portanti come tecnico di soccorso in forra. Esperto come pochi del nostro territorio, oltre alle capacità tecniche e al prezioso patrimonio di conoscenza della montagna, portava con sé una innata dose di umanità e simpatia». Il presidente regionale, Guido Biavati, ha voluto tracciare un ricordo personale di Jose. «Il dolore ci lascia senza parole - ha scritto -. Da oltre vent’anni parte della nostra organizzazione, tecnico esperto e soccorritore dall’animo gentile, generoso e altruista. Hai condiviso la tua passione per il torrentismo, per le attività in montagna e il tuo amore per la natura, sempre con competenza e dedizione. Per descrivere Jose qualsiasi parola non sarebbe mai abbastanza per esprimere la grande persona che era. Un fratello, un amico, un collega da oggi non sarà più con noi. E non perdiamo solo uno dei nostri migliori tecnici, perdiamo un uomo che con la sola sua presenza rendeva il mondo migliore».

