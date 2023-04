In laboratorio ma “a distanza”: prosegue il progetto Riale per le scuole 

Il Crs4 sigla l’accordo di proroga del progetto per le scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Isola denominato “Riale - Remote Intelligent Access to Lab Experiments”, con l’assessorato regionale alla Pubblica istruzione e Sardegna ricerche, per ulteriori 3 anni (2023-2025), con un finanziamento regionale di 1 milione 500 mila euro. Il progetto – spiega una nota – ha consentito di sviluppare una metodologia didattica che mette a disposizione di docenti e allievi una piattaforma informatica capace di garantire l’accesso remoto sincrono (in diretta) e asincrono alle attività sperimentali svolte in laboratori tecnico-scientifici di università, enti di ricerca e scuole.

«La piattaforma digitale “Riale” ha dimostrato tutta le sua potenzialità nella sperimentazione, in tutto il territorio regionale, dell’utilizzo dell’accesso remoto informatico che consente sia ai docenti che agli studenti e alle studentesse di poter interagire con i laboratori tecnico scientifici delle maggiori istituzioni universitari e scolastiche», sottolinea l’assessore Andrea Biancareddu.

Dice Giacomo Cao, amministratore unico di Crs4: «Grazie allo sforzo profuso dalle tecnologhe Carole Salis e Helga Wilson, dalla ricercatrice Giuliana Brunetti, dai tecnologi Cristian Lai e Stefano Monni e dal ricercatore Fabrizio Murgia, “Riale” ha permesso finora a circa 1160 discenti sardi di poter seguire in diretta il lavoro sperimentale svolto all’interno dei laboratori di vari enti e centri di ricerca che affrontano varie tematiche legate a energie rinnovabili, mineralogia, agricoltura e scienze degli alimenti, Dna e genetica, fisica, e altre».

Maria Assunta Serra, direttrice generale di Sardegna Ricerche spiega: «Da sempre Sardegna ricerche riserva grande attenzione al mondo della scuola e all’università. Sono molteplici le iniziative messe in campo dall’agenzia per avvicinare la scienza ai più giovani, dalle attività sul territorio del 10LAB agli incontri con i divulgatori scientifici attivi su TikTok».

