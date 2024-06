«In italiano so dire solo “pazzo”» 

«Certo che sono già stata in Sardegna, sempre qui al Forte Village, per il Filming Italy Sardegna Festival. Però ho fatto anche un bel giro, prima del Covid, cinque anni fa, e devo dire che l’Isola è meravigliosa».

Per nulla diva, non sembra neanche una delle attrici più gettonate di Hollywood Patricia Arquette, 56 anni (Oscar nel 2015 come miglior non protagonista per “Boyhood”), mentre discute di cinema e destini del mondo in un pomeriggio bollente. Il set è un giardino affacciato sul mare azzurro dove il maestrale non riesce a stemperare il primo vero caldo di questo strano anno. Indossa un paio di occhiali da sole color ocra e non li toglie mai durante un’intervista che assomiglia più a una chiacchierata, attorno a un tavolo tondo coperto da una tovaglia blu.

Si scusa: non parla italiano. Una parola però la conosce, e la ripete più volte: pazzo. Il riferimento è prima alla condizione femminile negli Stati Uniti e poi al candidato presidente Trump. Del resto, Arquette non è solo un’attrice di talento: da sempre fa dell’impegno civile la sua cifra. A favore delle donne, innanzitutto. Ed ecco che definisce «tremenda» la situazione negli Stati Uniti. Per il motivo per nulla banale che «le donne non hanno più il controllo del proprio corpo. Di più: non esiste il diritto di essere curati, non tutti allo stesso modo, senza dimenticare l’aborto, cancellato in alcuni Stati. Si sta tornando indietro». Non sorride Patricia Arquette quando parla di una «burocrazia senza alcuna credibilità» colpevole di impedire alle donne di decidere sul proprio corpo». In questo modo, aggiunge, «si mette a rischio la salute». E, quel che è peggio tutto questo «era prevedibile, nel momento in cui gli americani, e le americane, non hanno votato per Illary Clinton condannando di fatto le nuove generazioni». Così, senza mezzi termini.

E allora, davanti alla domanda se sia necessario oggi un nuovo femminismo che possa incidere per davvero, l’attrice risponde decisa, determinata, sicura: «Bisogna andare a votare». Ogni riferimento alla situazione italiana è puramente casuale.

La conversazione scivola facilmente sulle elezioni americane, le prossime. E qui, di nuovo, quella parola pronunciata in italiano, questa volta col sorriso: «Pazzo». Ossia: Trump.

Gli Stati Uniti

Segue un discorso articolato sul fatto che l’America sia un grande Paese diviso. Ed è chiaro da quale parte stia Patricia Arquette, non certo quella del tycoon che ha già guidato gli Usa e che si candida a rifarlo. «Sembra incredibile dopo quello che è successo a Capitol Hill, l’America era sotto attacco, come si può votare ancora per Trump»? In sostanza, secondo Arquette invece di sentirsi indignata una parte degli americani sta ancora con Trump. Parla volentieri di politica ora che si è levata una leggera brezza, nonostante l’arrivo di altri attori e attrici nel piccolo giardino antistante l’hotel reclami l’attenzione dei giornalisti accorsi da tutta Italia. «Se vince Trump darà supporto a Putin, non ci sono questioni, sarà un grande problema. È una questione globale».

Il cinema

In tutto questo, il cinema può avere un ruolo? Attraverso le lenti scure degli occhiali da sole arriva dritto lo sguardo dell’attrice, che si ferma per un attimo e poi risponde: «Questo non lo so ma so che la bellezza del cinema è che può andare oltre la politica. La politica è solo un aspetto della vita umana, così come l’amore, la famiglia, la sessualità, la morte». Però c’è una novità importante: «Non sappiamo cosa potrà accadere con l’intelligenza artificiale ma non necessariamente è qualcosa di negativo, siamo aperti al cambiamento. A me piace il “qui e ora”, questo tavolo con voi, in questo momento che non tornerà, a parlare di cose che ci riguardano. L’intelligenza artificiale potrebbe invece dare a dieci domande trenta risposte».

Si dice fortunata per aver potuto lavorare in quella che viene definita la vecchia Hollywood, lei che ha sempre potuto scegliere, «talvolta la scrittura, altre il regista». E comunque, visto che per un periodo ha vissuto in Europa, vede una differenza di fondo tra gli Usa e il vecchio continente: «In America c’è un’idea di cinema standardizzata, in Europa ci si concentra sugli esseri umani». Non è difficile indovinare quale angolo di mondo le piaccia di più.

