In Italia è al diciottesimo posto 

Con i 110 anni compiuti ieri Luisetta Mercalli, oltre a essere la persona più longeva in Sardegna, si piazza al diciottesimo posto nella classifica nazionale dominata dalle donne: la più anziana è la campana Lucia Laura Sangenito, 114 anni e 87 giorni, e nelle prime 44 posizioni l’unico uomo è Vitantonio Lovallo, residente in Basilicata, con i suoi 110 anni e 326 giorni.

I 107 anni di Pietrino

Fino all’anno scorso, l’insegnante in pensione di Carloforte e cagliaritana d’adozione con i suoi 109 anni era la seconda persona più longeva in Sardegna: il record lo deteneva Amelia Addari, nata a Genoni e residente a Nuragus, arrivata a 112 anni e 117 giorni e morta il 20 luglio 2024. E ora nell’Isola, dietro a Luisetta Mercalli, c’è Pierina Pitzalis di Nurri, 108 anni e 348 anni che si avvicina ai 109 (il 6 marzo è il compleanno). Tra gli uomini il record di longevità nell’Isola lo detiene Pietrino Culurgioni di Teulada arrivato a 107 anni e 224 giorni.

Nuovi traguardi

Nel giorno dei festeggiamenti per i 110 anni di Luisetta, il presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Marco Benucci, ha sottolineato: «Non si è mai troppo grandi per raggiungere nuovi traguardi e coronare nuovi sogni». Il primo cittadino di Carloforte, Stefano Rombi, ha fatto indossare la fascia tricolore alla ultracentenaria, e ha evidenziato: «Luisetta è una figlia di Carloforte. Porto gli auguri di tutta la comunità».

Il segreto

Alla fine del 2024 la Sardegna aveva 606 centenari in vita (dati Istat) oltre a detenere il record italiano finora mai raggiunto dell’uomo più vecchio (Antonio Todde di Tiana, morto nel 2002 a 112 anni e 346 giorni). Ma nella classifica delle regioni, col rapporto più alto tra centenari e popolazione residente, l’Isola è al dodicesimo posto (sul podio ci sono Liguria, Molise e Friuli Venezia-Giulia), salendo al sesto posto (dopo Molise, Liguria, Basilicata, Abruzzo, Emilia Romagna) per quota di super longevi (over 105). Dove si trovano i “grandi vecchi” è l’area ristretta di una decina di comuni tra Ogliastra e Barbagia nei quali il numero di centenari suddiviso per la popolazione è addirittura superiore ai valori medi europei. (m. v.)

