In Israele i segreti dei centenari 

Israele chiama Sardegna per la prima conferenza internazionale della longevità. Un evento che si è svolto alla Bar Ilan University di Ramat Gan, nel distretto di Tel Aviv, e che ha visto la partecipazione tra il 26 e il 27 marzo, di 32 paesi del mondo. Tra questi anche gli studiosi e rappresentanti di associazioni identitarie d'Ogliastra, una delle cinque 'blue zone' del pianeta con le isole di Okinawa in Giappone e Ikaria in Grecia, la penisola di Nicoya in Costa Rica e la comunità di Loma Linda in California. E un paese dell'Ogliastra, Perdasdefogu, è finito nel 2014 nel Guinness World Record come quello con la più alta concentrazione di centenari in tutto il pianeta, pari allo 0,449 per cento, in pratica più di quattro centenari ogni mille abitanti.

Missione

A rappresentare l'Isola, che a settembre 2023 in Ogliastra ospiterà la seconda conferenza internazionale sulla longevità, Flavio Cabitza presidente dell'associazione per la tutela dell'identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo, Donatella Petretto e Grazia Fenu dell'Università di Cagliari e Sassari e Roberto Pili presidente dell'associazione mondiale della longevità. "Longevity Nation - Enhancing Researche development and education for Healty Longevity" è il titolo della conferenza che pone le basi per la sfida all'invecchiamento riunendo voci di spicco nel campo della longevità nel mondo, con l'obiettivo di aumentare la sinergia tra scienza e tecnologia e far avanzare soluzioni scientifiche e tecnologiche per una sana longevità.

ùGli studiosi puntano a migliorare la cooperazione internazionale nel settore e costruire programmi di sostegno alla ricerca per migliorare le condizioni di vita della terza e quarta età.

Obiettivi